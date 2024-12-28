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Боевики ВСУ убили мирного жителя в селе Плехово Курской области и подожгли его дом, в котором находилась пожилая женщина-инвалид. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости
Следствие установило, что 8 декабря в селе Плехово украинские боевики убили пожилого мирного жителя прямо на участке его дома. Далее нацисты подожгли дом, где в то время находилась лежачая супруга убитого. Она сгорела заживо.
Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Эвакуация организовали в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.
Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.
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Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Эвакуация организовали в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.
Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.
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Элина Позднякова