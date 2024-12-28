Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области

В 2025 году ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление в зоне СВО или попробовать снова вторгнуться на территорию России, однако результат обоих сценариев не будет успешным для Киева. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, пытаться прогнозировать дальше инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стоит.