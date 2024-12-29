Мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ

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В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Горловку пострадал мирный житель, мужчина 1956 года рождения.
Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Telegram-канале, с дронов ВСУ были сброшены взрывоопасные предметы. Один из них попал на автомобиль по проспекту Ленина, в результате чего мужчина получил ранения.
Местные службы ведут работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшему.
По данным представительства, в Никитовском районе Горловки 28 декабря зафиксировали два подобных инцидента. Взрывные устройства с украинских дронов были сброшены на жилую территорию. В период времени между пятью и шестью часами вечера атаки повредили два гражданских автомобиля.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен.
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Местные службы ведут работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшему.
По данным представительства, в Никитовском районе Горловки 28 декабря зафиксировали два подобных инцидента. Взрывные устройства с украинских дронов были сброшены на жилую территорию. В период времени между пятью и шестью часами вечера атаки повредили два гражданских автомобиля.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен.
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Мария Моисеева