В Курской области взяли в плен украинского летчика

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В Курской области российским военным сдался в плен 47-летний украинский летчик Владимир Попович, передает RG.ru.
Попович долгое время служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей, однако после вторжения ВСУ в российский регион мужчину «по служебной необходимости» перевели из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны, а после нескольких дней якобы подготовки его зачислили в отдельный батальон в 36-й бригаде морской пехоты.
В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область для охраны границы. По факту он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен бойцам ВС РФ.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область для охраны границы. По факту он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен бойцам ВС РФ.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова