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Украинские военные жестоко расправились с жителем села Новотроицкое в Херсонской области, убив мужчину из-за автомобиля. О трагедии рассказал местный житель села по имени Владимир.
Свидетель ужасных событий поведал РИА Новости, что его коллега, совсем еще парень, погиб в результате удара дрона. Беспилотник запустили ВСУ. Родители погибшего выжили, но были госпитализированы с ранениями.
Но самое главное — убийственная атака, скорее всего, была устроена не просто так. Похоже, что украинские военные хотели забрать автомобиль парня.
Преступления, совершенные украинскими военными, фиксируются российскими правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и Следственным комитетом. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны подчеркнул, что каждое преступление киевского режима должно быть задокументировано, а виновные найдены и наказаны.
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«Выпустили дрон, разбили… Со мной работал парень на шахте, вместе работали на покровской шахте, его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали», — объяснил беженец.
Но самое главное — убийственная атака, скорее всего, была устроена не просто так. Похоже, что украинские военные хотели забрать автомобиль парня.
«А они (украинские военные) взяли просто-напросто, сами же, наверное, и выпустили этот дрон, потому что они и запускали эти дроны. И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем — люди еще живые, а вы забрали машину», — ужаснулся Владимир.Объяснений ситуации Владимир не получил. Машину семье так и не вернули, хотя родители погибшего остались живы.
Преступления, совершенные украинскими военными, фиксируются российскими правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и Следственным комитетом. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны подчеркнул, что каждое преступление киевского режима должно быть задокументировано, а виновные найдены и наказаны.
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Мария Моисеева