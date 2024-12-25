Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео

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Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео удара российского беспилотника по технике Вооружённых сил Украины.
В своём Telegram-канале он рассказал о применении новой тактики: дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, атаковал украинский автомобиль из засады.
На видео показано, как оператор поднимает беспилотник в воздух лишь в момент, когда транспорт ВСУ оказывается в поле зрения камеры. Эта тактика позволяет повысить скрытность дрона до самого момента удара, что делает его использование более эффективным в зоне СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.
Также известно, что партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).
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На видео показано, как оператор поднимает беспилотник в воздух лишь в момент, когда транспорт ВСУ оказывается в поле зрения камеры. Эта тактика позволяет повысить скрытность дрона до самого момента удара, что делает его использование более эффективным в зоне СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.
Также известно, что партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).
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Мария Моисеева