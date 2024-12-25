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Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео

В сеть выложили видео удара беспилотника РФ из засады по технике ВСУ
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео удара российского беспилотника по технике Вооружённых сил Украины.
В своём Telegram-канале он рассказал о применении новой тактики: дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, атаковал украинский автомобиль из засады.

На видео показано, как оператор поднимает беспилотник в воздух лишь в момент, когда транспорт ВСУ оказывается в поле зрения камеры. Эта тактика позволяет повысить скрытность дрона до самого момента удара, что делает его использование более эффективным в зоне СВО.





Ранее «Радио 1» сообщало, что в сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.

Также известно, что партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

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В РФ запустили «военный маркетплейс»: что предлагает новая инициатива для СВО
ЕР запустила «военный маркетплейс» для покупки комплектующих для БПЛА в зоне СВО
24 декабря 2024, 23:23

Фото: istockphoto/bbsferrari

Партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
Через новую платформу военные смогут приобретать комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других технических изделий прямо в зоне СВО. Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин пояснил, что система уже прошла тестирование и доступна для использования.

Процесс покупки максимально упрощён: авторизация проводится через двухфакторную аутентификацию, а информация о пользователях полностью обезличена.

Маркетплейс предлагает детали для создания беспилотников, включая рамы, винты, двигатели и системы связи. Финансовая инфраструктура Министерства обороны интегрирована в проект, что гарантирует безопасность и конфиденциальность операций.

«Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура министерства обороны встроена в этот процесс», — уточнил Сидякин.
Кроме того, «Единая Россия» и Центр беспилотных систем реализуют инициативу по дооснащению технико-эксплуатационных частей, чтобы усилить техническую поддержку в зоне СВО.

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Появилось видео с украинским военкомом в образе «святого Миколая»
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Появилось видео с украинским военкомом в образе «святого Миколая»
24 декабря 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.
«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Иногда он действительно приходит», — отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что большинство мужчин в Харькове перестают ходить на работу из-за облав сотрудников ТЦК. По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за существует «риск не доехать до работы». Поэтому некоторые мужчины не выходят из дома, другие добираются туда с осторожностью. В то же время компании продолжают работать.

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#мобилизация
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Премии «Мы рядом. Доброе дело» в этом году удостоены 70 человек
24 декабря 2024, 20:22

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

70 человек стали в этом году лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премию вручают в Подмосковье с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва для поощрения добрых дел и создателей социально значимых проектов. Награды на церемонии в Красногорске вручил губернатор Московской области.
«Рад приветствовать наших дорогих героев, их родителей и детей, волонтёров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия. Сегодня особенно сложное время. Последние почти три года все мы стремимся только к победе. Ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», – сказал глава региона, открывая церемонию.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По поручению президента Воробьёв передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье Павла Тихонова. Боец ушёл добровольцем в Донбасс в 2014 году, получил тяжёлое ранение, восстановился и продолжил службу в зоне СВО. Погиб от прилёта снаряда ВСУ. В Кубинке, где он служил, его именем планируют назвать школу операторов БПЛА.
«Мой сын воспитывался на идеях и примере двух его дедов, которые были орденоносцами, дошли в Великую Отечественную войну до Берлина. Павел хотел повторить их подвиг», – рассказал отец героя Владимир Сергеевич Тихонов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также премия вручена семье Артёма Медкова, который ушёл на передовую в феврале 2022 года, когда его супруга была на последнем месяце беременности. О рождении младшего сына он узнал лишь через несколько недель, а увидел только через полгода. Многодетный отец мечтал отвести дочь в первый класс и успел сделать это перед тем, как вновь отправиться в зону СВО. Там он погиб. Гвардии старший прапорщик Медков представлен к званию Героя России посмертно.
«Хочу выразить большую благодарность всем организаторам премии, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особое спасибо 45-й бригаде, командиру Вадиму Панькову, всем, кто там служит. Ребята, возвращайтесь живыми и здоровыми домой!», – сказала вдова героя Марьяна Медкова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе церемонии награды вручили и бойцам из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой. Для матерей двух из них появление на сцене их сыновей стало настоящим сюрпризом и лучшим подарком к Новому году.
«Спасибо большое, Андрей Юрьевич, вам, всем, кто каждый день дома молится за наших любимых, наших самых лучших сыновей России. Всех с Новым годом – и пусть такой же сюрприз ждет каждого», – сказала мать одного из бойцов Ирина Витальевна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А участник СВО Сергей сделал предложение руки и сердца своей невесте – она тоже не ожидала увидеть его в зале.
«Хочу сказать спасибо всем, кто на протяжении моего боевого пути поддерживает меня, моим боевым товарищам. Также хочу поблагодарить семью, бабушек, дедушек и особенно мою девушку, с которой мы вместе уже восемь лет. Моя хорошая, я тебя очень сильно люблю, знаю, что ты давно этого от меня ждёшь. Выходи за меня замуж», – попросил Сергей и протянул любимой обручальное кольцо.
В этом году на конкурс было подано свыше 1,8 тыс. заявок. Лучшие были удостоены наград. Это 10 премий по 5 млн рублей и 60 – по 500 тысяч рублей. Она присуждалась в номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои СВО, их семьи, волонтёры и неравнодушные жители, которые оказывают помощь нуждающимся. Вторая номинация – для тех, кто своими руками делает дроны, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специальными гостями премии стали первый в истории России военкор, получивший звание Героя России Евгений Поддубный, военный эксперт и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, народный артист России Владимир Стеклов, призёр Олимпиады Евгений Плющенко.
«В этом зале царит атмосфера искренности, которая должна царить вообще у нас в стране после Победы. И мы обязаны эту атмосферу и братское отношение друг к другу передать нашим детям, потому что это одно из наших завоеваний в ходе спецоперации. Для меня огромная честь принять участие в церемонии вручения этой одной их самых добрых премий в стране. Перед лауреатами склоняю голову», – признался Поддубный.
Журналист вручил награды семьям погибших бойцов Владимира Абрамова и Артёма Щукина. Оба представлены к званию Героя России посмертно. Ещё одну награду получила вдова военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который в апреле в зоне спецоперации получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе. Президент посмертно наградил его орденом Мужества.
«Я живу в Московской области и делаю всё, чтобы увековечить память мужа. Недавно по моей инициативе был создан мурал в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Я очень хотела бы сделать несколько конкурсов для молодых журналистов, которые носили бы имя мужа», – сказала Виктория Ерёмина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Лауреатом премии стал и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, получивший серьёзное ранение в зоне СВО.
«В зоне СВО я потерял своего оператора, друга, с которым мы работали на протяжении многих лет, Валерия Кожина. Но я могу сказать одно: мы всё равно победим. Военкоры будут работать так, как работают сейчас, рискуя собственной жизнью, чтобы рассказывать о настоящих героях на передовой», – подчеркнул Ивлиев.
Премия также служит подспорьем для продолжения добрых дел. На полученные деньги лауреаты покупают всё необходимое для бойцов, организуют новые проекты. Так, Алексей Хворов с нуля создал собственное производство противоосколочной защиты. Это бронежилеты для бойцов из лучших отечественных материалов, а также специальная защита для медиков, военкоров и для собак, которые служат на передовой.
«Народному ВПК правительство Московской области уделяет огромное внимание. Помимо Подмосковья, в нашей необъятной стране очень много мастеров, волонтёров, которые каждый день что-то делают, отправляют на фронт. Премия обязательно пойдёт на дальнейшее производство бронежилетов и военного снаряжения», – поделился планами Хворов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернаторские премии вручены и многим другим волонтёрам. Так, Александр Мухуров и Александр Шаповалов из Подольска помогали жителям во время сбоя работы котельной в начале года, круглосуточно дежурили в штабе, принимали заявки в колл-центре, разносили помощь. Они также активное участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», в рамках которого собрано более 7,5 тыс. тонн необходимых товаров для жителей новый регионов и военных.

За всё время вручения премии лауреатами стали около 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.


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Минобороны Украины попросило отсрочить законопроект о демобилизации
МО Украины попросило Раду отсрочить законопроект о демобилизации до марта
24 декабря 2024, 20:06

Фото: iStock/Olena_Z

Минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Отмечается, что письмо с соответствующим запросом поступило от министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявлял, что проект закона о демобилизации бойцов ВСУ уже существует «в каком-то виде». Однако, по его словам, его не будут вносить на рассмотрение парламента до достижения достаточного количества резервов для смены мобилизованных.

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#минобороны
#мобилизация
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Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО
24 декабря 2024, 19:55

Фото: iStock/zim286

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО. Об этом сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своём Telegram-каналов.
Он подчеркнул, что все военные прошли обучение у лучших инструкторов Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина в Гудермесе. Специально для них был разработал экспресс-курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных в зоне СВО навыков и умений.

Также Кадыров добавил, что на взлётной полосе к добровольцам обратились председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела МВД РФ на транспорте в Грозном Али Тагиров. Они выразили уверенность, что бойцы успешно выполнят все поставленные перед ними задачи.

По прибытии на фронт добровольцы вступят в спецназ «Ахмат».

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Жители Шевченко в ДНР рассказали, как ВСУ отбирали у них детей
24 декабря 2024, 19:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

ВСУ заставляли жителей посёлка Шевченко в ДНР эвакуироваться на Украину, отбирая у них детей. Об этом сообщает RT.
Беженцы рассказали в беседе с телеканалом, что если жители населённого пункта не соглашались ехать на Украину, то ВСУ забирали у них детей. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.

Также один из беженцев отметил, что украинские военные называли местных жителей «собаками» и относились к ним «не по-человечески». Он подчеркнул, что иногда люди, когда военные угрожали им оружием, давили их автомобилем.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию в населённом пункте Малая Токмачка Запорожской области. Также были вывезены 54 ребёнка из Гуляйполя, Степногорска, Новопавловки, Преображенки и Егоровки в Запорожской области.

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#всу
#днр
#эвакуация
#жители
#дети
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ВС РФ взяли под контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка
24 декабря 2024, 19:25

Фото: iStock/zabelin

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Днём ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении подразделениями группировки войск «Восток» населённого пункта Сторожевое в ДНР на запорожской линии фронта.

Российские бойцы вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка на времевском направлении и взяли её под огневой контроль, отметил Рогов.

Подчеркнём, что времевское направление проходит между ДНР и Запорожской областью. В Великой Новоселке в настоящее время располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

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Офицер ВСУ похитил и три месяца насиловал мирную жительницу под Херсоном
24 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/sebastianosecondi

Украинский офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны похитил мирную жительницу на территории Херсонской области, которая находится под контролем киевского режима, и насиловал ее на протяжении трех месяцев. Об этом пишет MK.RU.
Все произошло в селе Суханово Береславского района. Офицер ВСУ удерживал в плену 30-летнюю местную жительницу три месяца. Все это время он издевался над пленницей и насиловал ее в заброшенном доме.

При этом в местной администрации были в курсе этого, однако никаких действий по освобождению женщины не предпринимали. В итоге спасти пленницу решили активисты. Им удалось освободить девушку и отвезти ее в безопасное место.

Отмечается, что военные 121-й бригады теробороны ВСУ неоднократно занимались мародерством и издевались над мирным населением.

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#активисты
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Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»
24 декабря 2024, 18:38

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил награды лауреатам премии «Мы рядом. Доброе дело». Это военнослужащие, конструкторы, инженеры, спасатели и волонтёры. Во время торжественной церемонии в Красногорске глава региона объяснил смысл премии.
«У нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому для нас это очень большая честь. Последние два года общество стремится только к одному – к победе в спецоперации. Каждый россиянин старается внести свою лепту. Поэтому сегодня по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким и самым достойным», – заявил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе церемонии вручения премии «Мы рядом. Добрые дела» двум матерям бойцов спецоперации сделали новогодний сюрприз. Губернатор пригласил на сцену их сыновей.
«Всё-таки мы должны помнить, что скоро Новый год, и настроение должно быть новогоднее. Выходите, сюрприз наш дорогой, наша гордость!», – сказал глава региона.
Матери не подозревали, что их ждёт такой подарок. Со слезами на глазах они обняли сыновей после долгой разлуки.


Был и ещё один трогательный момент. Боец Сергей Миронов сделал предложение своей девушке Геле прямо на сцене.
«Моя хорошая, я прошу тебя подойти ко мне. Родная моя, я тебя очень сильно люблю. Выходи за меня!», – сказал Сергей возлюбленной.
Девушка расплакалась, а зал поддержал влюблённых аплодисментами.

Церемония награждения премии «Мы рядом. Добрые дела» прошла в Подмосковье в 12-й раз. В том числе лауреаты получили из рук губернатора государственные награды Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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