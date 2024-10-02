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Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Об этом информирует BBC News.
Уточняется, что выбравшиеся бойцы украинской армии истощены и подавлены. Согласно словам военных ВСУ, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.
Пулеметчик ВСУ рассказал, что не знает, почему командование не приказало отступать. Он выразил мнение, что украинские командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до последнего».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пулеметчик ВСУ рассказал, что не знает, почему командование не приказало отступать. Он выразил мнение, что украинские командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до последнего».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова