В Генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на фронте после потери Угледара

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Генштаб ВСУ вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.
«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.
Генштаб Вооруженных сил Украины признал превосходство России в технике и живой силе. Утверждается, что армия России, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует украинские позиции.
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