ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в освобождении принимали участие подразделения Южной группировки войск. В результате успешных действий российских военных также был уничтожен склад боеприпасов противника.
В российском оборонном ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 855 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском оборонном ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 855 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова