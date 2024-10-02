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ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

Минобороны: группировка «Юг» освободила Верхнекаменское в ДНР
02 октября 2024, 12:19
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в освобождении принимали участие подразделения Южной группировки войск. В результате успешных действий российских военных также был уничтожен склад боеприпасов противника.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 855 ​солдат.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США раскрыли, чем для Зеленского обернется потеря Угледара
Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского
02 октября 2024, 12:44

Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на ​линии боевого соприкосновения, ​говорится в материале агентства.

Согласно информации источника, Зеленский предпринял дипломатическую попытку в Соединенных Штатах продвинуть «план победы», который направлен на оказание давления на Россию, но инициатива предводителя киевского режима была встречена «вяло».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром в Одесской области
02 октября 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы ВС РФ поразили паром с военным грузом и терминал под Одессой вблизи границы с Румынией. Об этом пишет у себя в Telegram-канале пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами», — говорится в сообщении.
Лебедев добавил, что, по неподтвержденной информации, на паромах было помимо военного имущества еще и имущество иностранных наемников, чья задача была сопроводить технику в подразделения Украины.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российские власти отмечали, что военные грузы для Украины будут законной целью ВС РФ.

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ВС РФ впервые использовала на Украине самый мощный неядерный боеприпас
ВС РФ впервые применили мощнейшую вакуумную бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске
02 октября 2024, 12:31

Фото: iStock/Evan Austen

Армия России впервые применила в Волчанске Харьковской области самый мощный неядерный боеприпас — вакуумную бомбу ОДАБ-9000. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Предполагается, что удар был нанесен в районе агрегатного завода в Волчанске. В том же месте, предварительно, находился подземный бункер с иностранными наемниками.

Этот тип бомбы является одним из самых мощных неядерных вооружений в мире и был использован на СВО впервые.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что у России есть авиационная вакуумная бомба ОДАБ-9000, мощность взрыва которой оценивается в 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Этот боеприпас обладает разрушительной мощью, близкой к тактическому ядерному оружию, но без радиационного загрязнения местности. Использование согласовывается с президентом России Владимиром Путиным.

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#удар
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В Госдуме заявили о желании НАТО легализовать удары по РФ, оставшись в стороне
Депутат ГД Шеремет: НАТО хочет легализовать удары по РФ, оставшись в стороне
02 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары по РФ, при этом оставшись в стороне. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что новая украинская баллистическая ракета успешно завершила летные испытания.

По словам парламентария, Зеленскому следует не прятаться в подземных бункерах, а «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад», оставив свою страну в покое. Шеремет также подчеркнул, что Украина не способна к разработкам ракет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Западные СМИ сообщают о потере ВСУ фактического контроля над Красноармейском
WP: ВСУ утеряли контроль над Красноармейском из-за разрушения инфраструктуры
02 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВСУ практически потеряли контроль над Красноармейском (Покровском) из-за разрушения критически важной инфраструктуры. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военных.
«Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян», — говорится в статье.

По словам аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена, армия России в августе-сентябре продвигалась в Донбассе с небывалой скоростью. Основная часть территорий была освобождена с середины августа, именно тогда, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

Напомним, Красноармейск (Покровск) является важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Именно через него ранее снабжались украинские военные в Часов Яре и Селидово.

Ранее глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье.

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Бывший глава ЦРУ заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь РФ
Экс-глава ЦРУ Помпео заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России
02 октября 2024, 11:32

Фото: iStock/Alex Kochev

Бывший глава ЦРУ Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) объяснил, почему Запад должен разрешить ВСУ атаковать российские регионы дальнобойным оружием. Информация приводится в Telegram-канале пранкеров.
Помпео отметил, что пока россияне в Москве и Петербурге чувствуют себя в безопасности, украинское противостояние «будет продолжаться годами». По словам экс-главы ЦРУ, «можно прийти к соглашению» об урегулировании конфликта, если Запад разрешит украинской армии использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.

Примечательно, что в момент общения Помпео думал, что говорит с африканским политиком.

Ранее сообщалось, что США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Офицер ВС РФ рассказал о создании укреплений в Курской и Белгородской областях
02 октября 2024, 11:19

Фото: iStock/Henk Hulshof

В лесополосах и полях Курской и Белгородской областей создаются укрепительные сооружения. Об этом сообщил офицер армии России с позывным «Турист» в беседе с RT.
По словам военного, укрепления возводят инженерные части группировки «Север». Эти сооружения помогут российским силам продолжать контрнаступление в курском приграничье для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.

«Это вовсе не означает, что мы готовимся к обороне. Скорее даже наоборот, мы готовимся к наступлению и полному освобождению русской земли. Сапёр копает всегда — и в наступлении, и в обороне», — рассказал «Турист» в беседе с военкором RT Филиппом Прокудиным.
По его словам, российские бойцы в этих укреплениях будут качественно скрыты от наблюдения вражеских сил.

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В Генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на фронте после потери Угледара
02 октября 2024, 11:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Генштаб ВСУ вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.
«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.

Генштаб Вооруженных сил Украины признал превосходство России в технике и живой силе. Утверждается, что армия России, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует украинские позиции.

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#telegram
#армия россии
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«Некому удерживать»: в ВСУ раскритиковали командование после потери Угледара
«Страна»: в ВСУ раскритиковали командование после потери Угледара
02 октября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинское командование раскритиковал один из боевиков ВСУ, пишет издание «Страна».
«Если всех пацанов «класть» в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет удерживать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — процитировали боевика журналисты.

Он добавил, что удерживать Угледар в течение длительного времени было бы весьма сложно.

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии людям сложно выполнять поставленные задачи, в том числе, из-за отношения со стороны командования. Кроме того, военнослужащая теробороны упомянула важную проблему в ВСУ.

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