Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.
Согласно информации источника, Зеленский предпринял дипломатическую попытку в Соединенных Штатах продвинуть «план победы», который направлен на оказание давления на Россию, но инициатива предводителя киевского режима была встречена «вяло».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, Зеленский предпринял дипломатическую попытку в Соединенных Штатах продвинуть «план победы», который направлен на оказание давления на Россию, но инициатива предводителя киевского режима была встречена «вяло».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова