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Бойцы ВСУ вынуждены «уходить под землю» из-за массовых атак российских дронов

Economist: ВСУ вынуждены уйти под землю из-за массовых атак беспилотников ВС РФ
Фото: iStock/bbsferrari

Украинские военные все чаще переходят к боевым действиям из подземных укрытий – бункеров и траншей – из-за расширения зоны поражения российских беспилотников. Об этом сообщает журнал The Economist.



Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Картель» рассказал изданию, что значительное увеличение числа атакующих российских дронов вынуждает подразделения переходить в подземные позиции, чтобы сохранить боеспособность и снизить потери.

Ранее, в июле, президент России Владимир Путин отмечал, что в стране происходит рывок в развитии технологий беспилотных летательных аппаратов, что подтверждается активным применением дронов в зоне конфликта.

Рост масштабов и эффективности атак российских дронов меняет тактику ведения боевых действий на фронте и требует от украинских сил адаптации к новым условиям боя, отмечают обозреватели.

Анастасия Чинкова

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