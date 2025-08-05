Бойцы ВСУ вынуждены «уходить под землю» из-за массовых атак российских дронов
Украинские военные все чаще переходят к боевым действиям из подземных укрытий – бункеров и траншей – из-за расширения зоны поражения российских беспилотников. Об этом сообщает журнал The Economist.
Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Картель» рассказал изданию, что значительное увеличение числа атакующих российских дронов вынуждает подразделения переходить в подземные позиции, чтобы сохранить боеспособность и снизить потери.
Ранее, в июле, президент России Владимир Путин отмечал, что в стране происходит рывок в развитии технологий беспилотных летательных аппаратов, что подтверждается активным применением дронов в зоне конфликта.
Рост масштабов и эффективности атак российских дронов меняет тактику ведения боевых действий на фронте и требует от украинских сил адаптации к новым условиям боя, отмечают обозреватели.
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