Бойцы ВСУ вынуждены «уходить под землю» из-за массовых атак российских дронов

05 августа 2025, 09:49

Economist: ВСУ вынуждены уйти под землю из-за массовых атак беспилотников ВС РФ

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские военные все чаще переходят к боевым действиям из подземных укрытий – бункеров и траншей – из-за расширения зоны поражения российских беспилотников. Об этом сообщает журнал The Economist.