Пленный боец ВСУ рассказал, что ждет освобождение ВС РФ Краматорска
Военнопленный ВСУ Доронин: надеюсь, что российская армия освободит Краматорск
Украинский военнопленный Роман Доронин в интервью RT рассказал о том, как его насильно мобилизовали на родине и обманом отправили на фронт с неисправным оружием. Он надеется, что российская армия освободит Краматорск — город, в котором он жил мирной жизнью и хотел бы вернуться.
Роман был призван в ряды ВСУ в 2024 году, когда просто вышел в магазин за майонезом.
«Я думал, что мне просто вручат повестку и отпустят, но вместо этого насильно посадили в машину и увезли в другой город», — рассказывает он.После прохождения курса молодого бойца во Львове Доронин оказался на Донецком направлении, в окрестностях села Новоукраинка. Там ему выдали сухпаек, автомат с повреждённым дулом и четыре магазина. Роман и его сослуживец получили приказ выкопать окоп за два дня. Им пообещали, что заберут после выполнения задания. Однако это оказалось обманом.
На пятый день, по его словам, российский снаряд попал в блиндаж, и он получил осколочное ранение в ногу. Несмотря на это, боец ВСУ смог покинуть позицию и несколько суток шёл без воды и еды. Увидев блиндаж, он решил зайти туда в надежде найти воду, но встретил бурятов, которые помогли ему. Теперь Доронин ждёт освобождения своего родного города от ВСУ.
«Я хочу домой. Все мои знакомые там поддерживают Россию. Они давно ждут», — заключает он.