05 августа 2025, 09:44

Военнопленный ВСУ Доронин: надеюсь, что российская армия освободит Краматорск

Фото: Istock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Роман Доронин в интервью RT рассказал о том, как его насильно мобилизовали на родине и обманом отправили на фронт с неисправным оружием. Он надеется, что российская армия освободит Краматорск — город, в котором он жил мирной жизнью и хотел бы вернуться.





Роман был призван в ряды ВСУ в 2024 году, когда просто вышел в магазин за майонезом.





«Я думал, что мне просто вручат повестку и отпустят, но вместо этого насильно посадили в машину и увезли в другой город», — рассказывает он.

«Я хочу домой. Все мои знакомые там поддерживают Россию. Они давно ждут», — заключает он.