ВСУ казнили мужчину в районе Красноармейска в ДНР: подробности убийства

05 августа 2025, 09:36

Бойцы ВС РФ нашли в районе Красноармейска тело казненного ВСУ мужчины

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Российские военные при проведении разведки в пригороде Красноармейска (Покровска) обнаружили тело убитого мирного жителя. Об этом сообщил источник в силовых структурах.





По данным собеседника РИА Новости, погибший — мужчина старше 50 лет — был казнен с особой жестокостью: его ноги связаны футболкой, а руки замерли в попытке защититься от выстрела. Следы на теле указывают, что убийство произошло сравнительно недавно.





«Что стало причинной — пророссийская позиция убитого или что-то иное, пока неизвестно. Однако по страшному опыту освобождения Селидово можно сказать одно — это только начало и чем дальше, тем больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений», — подчеркнул представитель силового ведомства.