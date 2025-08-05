ВСУ усиливают оборону на краматорском направлении после потери Часова Яра

05 августа 2025, 09:07

Марочко: ВСУ после потери Часова Яра наращивают силы в направлении Краматорска

Фото: iStock/Irina Piskova

Военные формирования Украины активизировали свои действия на краматорском направлении, усиливая оборону и наращивая силы после недавней потери Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.