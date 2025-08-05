ВСУ усиливают оборону на краматорском направлении после потери Часова Яра
Военные формирования Украины активизировали свои действия на краматорском направлении, усиливая оборону и наращивая силы после недавней потери Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По информации источников эксперта, на участке фронта протяженностью более 20 километров, расположенном северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра, наблюдаются активные инженерные работы. Украинские войска занимаются возведением фортификационных сооружений и минированием местности.
Кроме того, в населенный пункт Миньковка было переброшено дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона. В районе Макарово российские военные зафиксировали присутствие трех артиллерийских орудий западного образца. Также юго-западнее Григоровки в район канала «Северский Донец — Донбасс» прибыли несколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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