Путин раскрыл, когда настанет мир

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Мир будет возможным тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итоги года.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент, подчеркнув, что пока цели не меняются, это денацификация Украины, демилитаризация, вопрос о ее нейтральном статусе.
Президент коснулся и темы демилитаризации Украины. По его словам, Украина почти ничего не производит, а только получает вооружение от стран-союзниц «на халяву», однако это когда-то может закончиться.
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