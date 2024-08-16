В США предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области

Фото: istock/Oleksii Liskonih
Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует журнал Military Watch.
В материале отмечается, что в ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с ВС РФ может кардинально ухудшить ситуацию для украинских военных. По мнению журналистов, в Курской области ВСУ потеряли очень много техники.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Украинский военный начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Боевик в ответ начал его оскорблять.
Военкор Александр Сладков заявил, что боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу.
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Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Украинский военный начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Боевик в ответ начал его оскорблять.
Военкор Александр Сладков заявил, что боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу.
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Дарья Осипова