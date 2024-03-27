Бойцы ВСУ застрелили командира из-за нежелания идти на штурм позиций ВС РФ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
24 марта бойцы ВСУ из-за нежелания идти на штурм российских позиций застрелили майора 72-й украинской бригады Евгения Буковяку на Угледарском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Причиной конфликта стало недопонимание касательно темпов утилизации личного состава в бесполезных штурмах», — пояснил Котенок в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что вместе с ним был убит и командир гранатометного взвода, старший лейтенант ВСУ Александр Бойко.
Читайте также:
В районе Часов Яра у ВСУ есть проблемы с обороной и личным составом
Священник рассказал о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
Российский беспилотник заснял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери
Элина Позднякова