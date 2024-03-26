В районе Часов Яра у ВСУ есть проблемы с обороной и личным составом/

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Из-за успешных ударов ВС РФ по ВСУ на Донецком направлении у украинской армии появились проблемы с обороной и личным составом в районе Часов Яра. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВФУ понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Марочко привёл пример, как украинские военные самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.
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Элина Позднякова