Бойцы ВСУ заявили о высокой цене атаки на Курскую область

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал благоразумным и ответственным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, предложения Трампа — это восстановленные Стамбульские соглашения 2022 года.