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Наступление ВСУ на Курскую область было достигнуто огромной ценой, заявила группа украинских военных в беседе с телеканалом CNN.
Они отметили, что эта атака является сложнейшей операцией, а потери в ходе неё такие же высокие, как на других участках фронта. Один из бойцов подчеркнул, что на Курском направлении фиксируется большое количество убитых и много уничтоженной военной техники.
Бойцы ВСУ усомнились в том, что вторжение было организовано вовремя, поскольку сейчас Украина с трудом защищает ключевые населённые пункты в Донбассе.
Также в ходе этого интервью военнослужащие пожаловались на плохую связь с руководством. По их словам, в настоящее время активно глушат сигналы GPS, а Starlink в России не обслуживается.
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Бойцы ВСУ усомнились в том, что вторжение было организовано вовремя, поскольку сейчас Украина с трудом защищает ключевые населённые пункты в Донбассе.
Также в ходе этого интервью военнослужащие пожаловались на плохую связь с руководством. По их словам, в настоящее время активно глушат сигналы GPS, а Starlink в России не обслуживается.
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Анастасия Чинкова