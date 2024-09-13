Российские морпехи и десантники освободили еще четыре села в Курской области

Бойцы ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области — Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что сегодня утром, 13 сентября, морпехи и десантники 51-го ГПДП водрузили там российские флаги.