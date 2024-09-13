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Российские морпехи и десантники освободили еще четыре села в Курской области

Mash: ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области
13 сентября 2024, 11:42
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области — Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что сегодня утром, 13 сентября, морпехи и десантники 51-го ГПДП водрузили там российские флаги.
По данным издания, также продолжается штурм села Любимовка, взятие которого вместе с хутором Зеленый Шлях позволит отрезать боевиков ВСУ от значительной части снабжения. Также идет наступление в районе Обуховки, Мартыновки, Фанасеевки, Уланок и Погребков.

Ранее CNN сообщал, что Солдаты ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области. Украинские военные отмечают, что ситуация под Курском становится все труднее, очень много бойцов было убито.


«Некоторые военные даже усомнились в решении украинских властей начать такую операцию, когда Киев сталкивается с проблемам на других направлениях», — сказали они.
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