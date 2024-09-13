Операция ВС РФ в Курской области и продвижение под Покровском: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Наступил четвертый день российского контрнаступления в Курской области. Армия России продолжает освобождать от присутствия ВСУ села в российском приграничье, где противник оказывает значительное сопротивление. Тем временем российские бойцы активно наступают на Покровском направлении, лишая ВСУ возможности подводить резервы.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 13 сентября приводит редакция «Радио 1».
Армия России продолжает фланговый удар по противнику, наши продвинулись с запада к рубежу Любимовка-Толстый Луг-Дарьино, освободив более 10 населённых пунктов. При этом противник сохраняет активность у Черкасского Поречного, не оставляя попыток продвижения.
Освобожден еще ряд населенных пунктов: хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. В последнем российский флаг был установлен утром 13 сентября.
Российские бойцы приступили к штурму Любимовки. Освобождение этого поселка и примыкающего к нему Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку украинских боевиков на северном фланге. Наши бойцы уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Накануне вечером ВС РФ окружили Любимовку, но войти в нее так и не смогли. Противник успел здесь качественно укрепиться. Сегодня бои за Любимовку будут продолжаться. По последним данным, российские войска вошли в поселок с двух сторон.
Тем временем ВСУ предприняли очередную попытку прорыва в Глушковском районе, используя бронетехнику и малые пехотные группы. Наступление было отбито, однако сохраняется угроза новых попыток прорыва российской границы.
Продолжаются бои в Суджанском районе, где российские войска теснят противника с занятых позиций.
Таким образом, в Курской области продолжаются интенсивные бои.
Наши бронегруппы мощным прорывом заняли и закрепились в восточной части села Острое. Тем временем ВСУ отходят из Украинска, чтобы избежать попадание в окружение. Продолжаются бои в Гродовке, севернее Новогродовки, на восточной окраине Лысовки. Однако ВСУ смогли провести контратаку к северо-востоку от Новогродовки, высадив десант в районе Орловки, что говорит о вступлении в бой прибывших резервов противника, сообщает Telegram-канал «Два майора».
Кроме того, российские бойцы уничтожили на Покровском направлении несколько мостов в ближнем тылу противника. Покровск является важнейшим логистическим узлом для ВСУ в Донецкой области. Разрушение мостов затрудняет переброску резервов по линии фронта, где сейчас активно наступают российские бойцы.
В Торецке продолжаются тяжелейшие бои. Противник перебросил сюда резервы и пытается стабилизировать ситуацию, пока безуспешно.
Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои в северной части Нью-Йорка и Нелеповки, где наши части пытаются дожать противника и все-таки начать охват Торецка с юга.
Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских несколько замедлилось из-за прибытия новых резервов ВСУ. Противник стойко удерживает оборону и пока не дает армии России существенно продвинуться вперед. По данным украинских военных ресурсов, утром 13 сентября армия России приступила к очередному штурму.
К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
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Курская область
Армия России продолжает фланговый удар по противнику, наши продвинулись с запада к рубежу Любимовка-Толстый Луг-Дарьино, освободив более 10 населённых пунктов. При этом противник сохраняет активность у Черкасского Поречного, не оставляя попыток продвижения.
Освобожден еще ряд населенных пунктов: хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. В последнем российский флаг был установлен утром 13 сентября.
Российские бойцы приступили к штурму Любимовки. Освобождение этого поселка и примыкающего к нему Зеленого Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку украинских боевиков на северном фланге. Наши бойцы уже находятся на восточной окраине населенного пункта. Накануне вечером ВС РФ окружили Любимовку, но войти в нее так и не смогли. Противник успел здесь качественно укрепиться. Сегодня бои за Любимовку будут продолжаться. По последним данным, российские войска вошли в поселок с двух сторон.
Тем временем ВСУ предприняли очередную попытку прорыва в Глушковском районе, используя бронетехнику и малые пехотные группы. Наступление было отбито, однако сохраняется угроза новых попыток прорыва российской границы.
Продолжаются бои в Суджанском районе, где российские войска теснят противника с занятых позиций.
Таким образом, в Курской области продолжаются интенсивные бои.
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Покровское направление
Наши бронегруппы мощным прорывом заняли и закрепились в восточной части села Острое. Тем временем ВСУ отходят из Украинска, чтобы избежать попадание в окружение. Продолжаются бои в Гродовке, севернее Новогродовки, на восточной окраине Лысовки. Однако ВСУ смогли провести контратаку к северо-востоку от Новогродовки, высадив десант в районе Орловки, что говорит о вступлении в бой прибывших резервов противника, сообщает Telegram-канал «Два майора».
Кроме того, российские бойцы уничтожили на Покровском направлении несколько мостов в ближнем тылу противника. Покровск является важнейшим логистическим узлом для ВСУ в Донецкой области. Разрушение мостов затрудняет переброску резервов по линии фронта, где сейчас активно наступают российские бойцы.
Торецкое направление
В Торецке продолжаются тяжелейшие бои. Противник перебросил сюда резервы и пытается стабилизировать ситуацию, пока безуспешно.
«Наши части продолжают буквально прогрызать оборону противника в Торецке с северо-востока по направлению к центру города. Фактически они его достигли и бои уже идут в примерно 500 метрах от городской администрации», — пишет военный аналитик Юрий Подоляка.
Одновременно с этим продолжаются ожесточенные бои в северной части Нью-Йорка и Нелеповки, где наши части пытаются дожать противника и все-таки начать охват Торецка с юга.
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Угледарское направление
Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, но продвижение российских несколько замедлилось из-за прибытия новых резервов ВСУ. Противник стойко удерживает оборону и пока не дает армии России существенно продвинуться вперед. По данным украинских военных ресурсов, утром 13 сентября армия России приступила к очередному штурму.
К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».
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Элина Позднякова