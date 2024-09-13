ВСУ в Курской области несут серьезные потери

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Боевики ВСУ, участвующие во вторжении в Курскую область, говорят о серьезных потерях в украинских рядах и проблемах со связью с руководством. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«Многие были убиты, много техники уничтожено (в Курской области – ред.)», — рассказал украинский военный Василий.
Другие военные ВСУ также подтвердили телеканалу, что вторжение в курское приграничье сопровождается большими потерями, сопоставимы с потерями на других направлениях. Кроме того, положение ВСУ в Курской области становится все сложнее.
При этом некоторые украинские подразделения жалуются на отсутствие связи с командирами. По их словам, сигналы GPS активно глушатся, а Starlink в российском регионе не работает.
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Элина Позднякова