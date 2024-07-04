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Командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик опубликовал в социальных сетях мнение о том, что перед подразделениями Вооружённых сил Украины часто ставят невыполнимые и надуманные задачи.
«Рассказывая о больших потерях батальона во время боёв в ДНР, Кулик отметил, что высшее командование ВСУ ставит перед подразделением «фантастические задачи, словно для космических десантников». Из-за этого задачи не выполняются», — рассказали в «Газета.ру».
Он раскритиковал командование за близорукость, тупость и преступную халатность. По его словам, реалистичные задачи ставятся только после того, как подразделение ВСУ понесло большие потери и потеряло возможность наступать.
Ранее 1 июля бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на высокие потери, которые они понесли из-за действий командования.
Солдаты сообщили, что им приходится находиться на необорудованных позициях и сталкиваться с неадекватным поведением своего непосредственного командира Ярослава Сидорова. Они подчеркнули, что их случай – не единичный, и назвали происходящее системным кризисом.
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