Польское издание Defence24 назвало главную угрозу для F-16 на Украине

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Появление американских истребителей F-16 на вооружении у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Эти боевые самолёты являются именно теми целями, для борьбы с которыми Россией были созданы современные системы противовоздушной обороны.
Именно российская ПВО станет главной угрозой для западных истребителей в случае их появления на Украине, пишут обозреватели польского издания Defence24. Поэтому с помощью этих самолётов будет сложно наносить удары вглубь России, указано в публикации. Более того, против украинцев сражаются профессиональные российские пилоты, уровень боевой подготовки которых превосходит показатели украинских лётчиков.
Те, кто решит воевать на этих американских истребителях против российских военных, должны обладать изрядной смелостью и мужеством. Но даже этих качеств недостаточно для того, чтобы одержать верх, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов