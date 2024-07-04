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Польское издание Defence24 назвало главную угрозу для F-16 на Украине

Defence24: Главной угрозой для F-16 на Украине станет российская ПВО
04 июля 2024, 16:49
Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Появление американских истребителей F-16 на вооружении у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Эти боевые самолёты являются именно теми целями, для борьбы с которыми Россией были созданы современные системы противовоздушной обороны.


Именно российская ПВО станет главной угрозой для западных истребителей в случае их появления на Украине, пишут обозреватели польского издания Defence24. Поэтому с помощью этих самолётов будет сложно наносить удары вглубь России, указано в публикации. Более того, против украинцев сражаются профессиональные российские пилоты, уровень боевой подготовки которых превосходит показатели украинских лётчиков.

Те, кто решит воевать на этих американских истребителях против российских военных, должны обладать изрядной смелостью и мужеством. Но даже этих качеств недостаточно для того, чтобы одержать верх, заключают авторы статьи.

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#всу
#самолет
Российский военнослужащий в одиночку спас 80 сослуживцев в зоне СВО
04 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto / Tomasz Śmigla

Россиянин из Кировской области в одиночку организовал полевой госпиталь и спас 80 своих сослуживцев в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий из Кировской области в зоне спецоперации в одиночку развернул полевой госпиталь. Благодаря его работе удалось спасти 80 сослуживцев, о чём сообщается на сайте кировского правительства со ссылкой на Министерство обороны.

В апреле санинструктор развернул полевой госпиталь в районе Очеретино в ДНР. Он делал это в одиночку, а затем оказывал помощь раненым и поддерживал работу госпиталя под постоянными обстрелами и атаками беспилотников.

«В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место. Танк впоследствии удалось восстановить», — говорится в сообщении.

Власти Кировской области также сообщили, что мужчина, проявивший героизм, является командиром санитарной группы. По предварительным данным, только за один месяц под его руководством удалось спасти и эвакуировать с поля битвы 80 раненых бойцов.

Ранее этот участник специальной военной операции полтора месяца жил в позиции, оставленной украинскими войсками. Он питался сухой лапшой из своих припасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был очень истощён.

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#сво
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«Страна.ua»: В Севастополе слышны взрывы
04 июля 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

По утверждению украинских СМИ, в Севастополе раздаются взрывы. Официальной информации на этот счёт пока не последовало.
Накануне, 3 июля, в Севастополе объявлялась ракетная угроза, временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. Как пишет украинское издание «Страна.ua», сегодня в городе работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы. Сообщается также, что российские власти оповещали о тренировке Черноморского флота, один из кораблей которого произвёл выстрел по учебной цели.

Украинские паблики показывали кадры со столбом дыма в районе мыса Фиолент, где дислоцируется российское подразделение радиоэлектронной борьбы. После этого ещё раз звучала тревога, но взрывов больше не последовало.

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Минобороны: Российские военные ударили по двум предприятиям ВПК Украины
04 июля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/aapsky

За минувшие сутки российские Вооружённые силы нанесли результативные удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, был поражён нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Об этом 4 июля сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что в окрестностях НПЗ также было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение воинских частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, был нанесён удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии российских войсковых группировок. Помимо этого, на аэродроме базирования был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

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#всу
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#рф
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Народная артистка Украины поддержала СВО
Певица Повалий: Зеленский украл у украинцев страну
04 июля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции (СВО) Россией. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».
Повалий назвала СВО «спасением для таких, как она». Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.
«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — отметила артистка.

Она назвала все предвыборные обещания Зеленского обманом населения, ведь он заявлял, что намерен положить конец боевым действиям в ЛНР и ДНР.

До государственного переворота в Киеве в 2014 году Повалий была избрана народным депутатом и даже была советником президента Украины Виктора Януковича. После проведения Майдана она посетила вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» Госдуму России. В ответ на это украинские политики назвали ее действия предательством, а вандалы уничтожили звезду в «Аллее звезд» в Киеве, посвященную артистке.

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#владимир зеленский
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Зеленский: Украине не хватает оружия для резервных бригад
04 июля 2024, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране сейчас находятся 14 бригад, которые не полностью укомплектованы личным составом и не имеют достаточного количества оружия.
«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.

Он также отметил, что контрнаступление уже подготовлено в Киеве. Однако о его деталях невозможно говорить до тех пор, пока не будут получены поставки вооружения, за которые проголосовали в Европе.

В этом интервью Зеленский также прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Киев не будет прекращать огонь.

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«Угрожают смертью»: Эксперт раскрыл, как «Азов»* управляет Зеленским на СВО
Военэксперт Литовкин: «Азов»* держит Зеленского на мушке и грозит смертью
04 июля 2024, 12:40

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Националистический батальон «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила американская журналистка Ким Иверсен на YouTube. Она сделала вывод, что военным конфликтом между Украиной и Россией на самом деле руководит батальон «Азов»*, который не дает Зеленскому начать мирные переговоры с Москвой.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая информация ложна и создана для прикрытия США и НАТО.

«Здесь просматриваются уши американского Госдепа, который хочет убедить людей, что Украиной, Зеленским с его камарильей командуют не США и НАТО, а какой-то там «Азов»*. Это, конечно, неправда. Есть влияние на Зеленского Бандеровский власти и идеологии, но главные — американцы. Они поддержали и государственный переворот на Украине в 2014 году, сформировали первое правительство, были на всех этажах власти на Украине», — объяснил эксперт.

Он добавил, что батальон «Азов»* играет серьезную роль в ВСУ и на Украине, однако не руководит боевыми действиями.

««Азов»* — это боевое ядро Бандеровский власти. Безусловно, это организация играет серьезную роль в ВСУ и на Украине. Но многих активистов и руководителей «Азова»* давно выбили и уничтожили. Никакого руководства над Зеленским этот батальон не имеет, хотя не исключаю, что он держит Зеленского на мушке и тоже угрожает ему смертью, если тот отступит от генеральной линии бандеровского руководства. Но верховной властью на Украине являются США»,— заключил Литовкин.

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ВС РФ ударили в районе Звягиля Житомирской области, где расположена бригада ВСУ
04 июля 2024, 12:10

Российские войска в ночь на 4 июля нанесли удар в районе города Звягель Житомирской области, где располагается 30-я бригада ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, на территории Звягеля есть военный городок. Он примыкает к большой охраняемой территории, где находится 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Там же находится множество ангаров, гаражей, ремонтных мастерских. На территорию воинской части приезжают грузовики. Они привозят на тралах гусеничную технику, прикрывая ее маскировочными сетями.

Лебедев уточнил, что удары были нанесены в 2:45 и 2:50 по местному времени. После этого в часть города, отделенную рекой Случь, направились скорые.

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Подполье: По базе президентской бригады Нацгвардии Украины нанесены удары
04 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / RamonCast

По базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, были нанесены удары.
«4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, взрывы произошли рядом с улицей генерала Кульчицкого. Там расположена основная часть военной базы и полигон. В этом же районе находятся казармы военнослужащих, коттеджи для руководства, ангары с техникой и склады боеприпасов.

Он отметил, что именно это подразделение было задействовано в попытке атаки на Белгородскую область весной 2024 года.

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В ВСУ признали отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре
04 июля 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска оставили микрорайон Канал в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин.
В эфире украинского телемарафона он рассказал, что командование сочло нецелесообразным удерживать оборону в этом микрорайоне, так как это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Оборонительные укрепления на рубеже были уничтожены, поэтому было решено отвести подразделения на более укреплённые и защищённые позиции.

Накануне, 3 июля, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ покинули оборонительные позиции на востоке Часова Яра и пытаются закрепиться в западной части города. В министерстве обороны РФ заявили об освобождении района Новый в этом населённом пункте.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики.

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