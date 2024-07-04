Минобороны: Российские военные ударили по двум предприятиям ВПК Украины

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За минувшие сутки российские Вооружённые силы нанесли результативные удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, был поражён нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Об этом 4 июля сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что в окрестностях НПЗ также было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение воинских частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, был нанесён удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.
Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии российских войсковых группировок. Помимо этого, на аэродроме базирования был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.
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Александр Бойцов