Бойцы ВСУ жалуются на раздачу орденов и медалей неслужившим командирам

16 августа 2025, 21:22

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военнослужащие ВСУ выражают недовольство системой распределения наград, утверждая, что ордена и медали получают командиры, не принимавшие участия в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.