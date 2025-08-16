Бойцы ВСУ жалуются на раздачу орденов и медалей неслужившим командирам
Военнослужащие ВСУ выражают недовольство системой распределения наград, утверждая, что ордена и медали получают командиры, не принимавшие участия в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца 92-й отдельной штурмовой бригады, ранее служившего в МВД Украины, особенно остро ситуацию воспринимают бывшие правоохранители, которые составляют отдельную группу недовольных внутри армии. Он отметил, что во многих частях ВСУ действует принцип: «награждать непричастных и наказывать невиновных».
Дополнительное возмущение вызвало и отношение к религиозным фигурам. Так, одна из женщин-медиков в украинской армии выразила протест в связи с лишением гражданства митрополита УПЦ Онуфрия (Березовского), предложив применить аналогичный подход к ней самой, как форме протеста против действий руководства.
Общее настроение среди части украинских военнослужащих, по сообщениям источников, остаётся напряжённым, в том числе из-за несправедливой системы поощрений и политических решений.
