Под Сумами бесследно исчезла группа мобилизованных бойцов ВСУ

16 августа 2025, 21:07

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Сумской области пропала целая группа мобилизованных солдат ВСУ спустя всего десять дней службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.