Достижения.рф

Под Сумами бесследно исчезла группа мобилизованных бойцов ВСУ

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Сумской области пропала целая группа мобилизованных солдат ВСУ спустя всего десять дней службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.



Соответствующую информацию предоставила родственница одного из бойцов 71-й отдельной егерской бригады. По её словам, мобилизованных направили на боевое задание через десять дней после прибытия в пункт дислокации в Нижней Сыроватке, после чего группа полностью исчезла.

В российских силовых структурах отметили, что подобная практика «закидывания мясом» применяется и в других подразделениях ВСУ. Командование украинских войск таким образом пытается сдерживать наступление российской армии, одновременно формируя подготовленные силы для последующего прорыва, пояснил источник.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0