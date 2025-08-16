Под Сумами бесследно исчезла группа мобилизованных бойцов ВСУ
В Сумской области пропала целая группа мобилизованных солдат ВСУ спустя всего десять дней службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.
Соответствующую информацию предоставила родственница одного из бойцов 71-й отдельной егерской бригады. По её словам, мобилизованных направили на боевое задание через десять дней после прибытия в пункт дислокации в Нижней Сыроватке, после чего группа полностью исчезла.
В российских силовых структурах отметили, что подобная практика «закидывания мясом» применяется и в других подразделениях ВСУ. Командование украинских войск таким образом пытается сдерживать наступление российской армии, одновременно формируя подготовленные силы для последующего прорыва, пояснил источник.
