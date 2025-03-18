Бойцы ВСУ жестоко избили сослуживца, который захотел сдаться в плен

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Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что, оказавшись в окружении российских войск, он предложил своим товарищам сдаться, но столкнулся с агрессией.
По его словам, командование не отвечало на запросы о помощи, и эвакуации не было. Даниил также отметил, что его оставили в одиночестве
В попытке выжить, он обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Его заметил дрон, он помахал ему в ответ, после чего дрон вывел его на позиции российских бойцов.
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«Кругом были русские. Своим я предложил сдаться, но те отказались и в ответ начали бить меня прикладом по спине и по ноге, зная, что она обморожена», — сообщил Куцан.
По его словам, командование не отвечало на запросы о помощи, и эвакуации не было. Даниил также отметил, что его оставили в одиночестве
«Еще три дня они находились со мной, а потом просто бросили меня и ушли. Столько же я просидел без еды и воды», — пояснил военный.
В попытке выжить, он обмотал ногу тряпками и решился выйти из блиндажа. Его заметил дрон, он помахал ему в ответ, после чего дрон вывел его на позиции российских бойцов.
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Дарья Осипова