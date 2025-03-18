Верховный суд Украины не считает незаконную мобилизацию поводом не служить в ВСУ

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В Верховном суде Украины заявили, что незаконная мобилизация не является поводом не служить в рядах ВСУ. Об этом говорится на официальном сайте суда.
«Признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица», — говорится в сообщении.
В суде подчеркнули, что во время действия мобилизации призыв военнообязанного в украинскую армию является необратимым.
Поводом для данного сообщение стало дело одного из мобилизованных. Последний подал жалобу на военкомат за то, что там не провели медицинское обследование перед принятием решения о призыве мужчины в ряды ВСУ. Несмотря на нарушения, Верховный суд встал на сторону военкомата и обязал украинца продолжить службу.
В соцсетях регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). В целях восполнить нехватку людей в армии, ТЦК устраивает рейды по общественным местам, где в силовой форме задерживают мужчин. Многие пытаются избежать этого и уезжают из страны.
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