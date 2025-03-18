Пленная из ВСУ Казымова: инструкторы женского подразделения принимали наркотики

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По словам пленной военнослужащей украинской армии Галины Казымовой, инструкторы женского подразделения ВСУ регулярно принимали наркотики. Об этом сообщает ТАСС.
«Ответственные за их обучение постоянно находились под действием наркотиков, подготовка личного состава женского подразделения практически не велась», — передает агентство.
Казымова рассказала, численность женского подразделения на красноармейском направлении составляла порядка 100 человек. При этом подготовка личного состава практически не проводилась, так как инструкторы регулярно принимали наркотики.
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