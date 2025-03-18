Жительнице Суджи Каплуновой приходилось топить снег, чтобы не умереть от жажды

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По словам жительницы Суджи Людмилы Каплуновой, ей приходилось топить снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Снег начал таять, я опять все поставила, собирала снеговую воду. Она от обстрелов черная, через цедилку процедила, а то она черная, чтоб сажи этой не было», — приводит агентство слова Людмилы.
Каплунова рассказала, что ей приходилось собирать дождевую воду, а также набирать ее в речке и болотах. Солдаты ВСУ спрашивали, не боится ли она отравиться, на что следовал ответ:
«Я говорю, что уже ничего не боюсь. Мне лишь бы мокрая была».
Напомним, что Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под оккупацией ВСУ с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.
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