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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Жительнице Суджи Каплуновой приходилось топить снег, чтобы не умереть от жажды

Жительнице Суджи Каплуновой приходилось топить снег, чтобы не умереть от жажды

Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

По словам жительницы Суджи Людмилы Каплуновой, ей приходилось топить снег и собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Снег начал таять, я опять все поставила, собирала снеговую воду. Она от обстрелов черная, через цедилку процедила, а то она черная, чтоб сажи этой не было», — приводит агентство слова Людмилы.

Каплунова рассказала, что ей приходилось собирать дождевую воду, а также набирать ее в речке и болотах. Солдаты ВСУ спрашивали, не боится ли она отравиться, на что следовал ответ:

«Я говорю, что уже ничего не боюсь. Мне лишь бы мокрая была».

Напомним, что Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под оккупацией ВСУ с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.

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Верховный суд Украины не считает незаконную мобилизацию поводом не служить в ВСУ
Верховный суд Украины: незаконная мобилизация не освобождает от службы в армии
18 марта 2025, 02:54

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Верховном суде Украины заявили, что незаконная мобилизация не является поводом не служить в рядах ВСУ. Об этом говорится на официальном сайте суда.
«Признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица», — говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что во время действия мобилизации призыв военнообязанного в украинскую армию является необратимым.

Поводом для данного сообщение стало дело одного из мобилизованных. Последний подал жалобу на военкомат за то, что там не провели медицинское обследование перед принятием решения о призыве мужчины в ряды ВСУ. Несмотря на нарушения, Верховный суд встал на сторону военкомата и обязал украинца продолжить службу.

В соцсетях регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). В целях восполнить нехватку людей в армии, ТЦК устраивает рейды по общественным местам, где в силовой форме задерживают мужчин. Многие пытаются избежать этого и уезжают из страны.

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В Белгороде загорелся ТЦ в результате атаки украинских беспилотников
18 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/Distortion Media

В результате атаки украинских беспилотников на Белгород загорелся местный торговый центр «Атлант». Об этом пишет Shot.
«Украинские БПЛА атаковали Белгород: в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников повреждения получило здание ТЦ «Атлант» на улице Щорса», — сообщает telegram-канал.

Возгорание случилось на фасаде ТЦ и рядом расположенных туях. На данный момент пожар уже ликвидирован.

К тому же известно, что двое мужчин пострадали из-за падения обломков. Оба останутся инвалидами, так как первому ампутируют кисть, а второму предплечье.

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#возгорание
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В Белгороде двое раненных после атаки украинских БПЛА
В Белгороде из-за атаки украинских БПЛА пострадали двое мужчин
17 марта 2025, 23:50

Фото: iStock/bbsferrari

В Белгороде пострадали двое мужчин из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Известно о пробитой кровле домовладения в поселке Комсомольский Белгородского района из-за падения обломков украинского дрона.

Атака украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район продолжается до сих пор. Система ПВО работает над уничтожением вражеских целей.

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«Ъ»: ВС РФ начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области
17 марта 2025, 22:01

Фото: iStock/Ruthie Arora

ВС РФ начали вывозить брошенную и трофейную украинскую технику из Курской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что с применением тягачей были вывезены две боевые машины пехоты (БМП) западного производства M2A2 Bradley ODS-SA, оснащённые блоками динамической защиты и кустарными средствами защиты от беспилотников. Техника была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ вскоре после отхода ВСУ из населённого пункта Казачья Локна.

Как уточняет издание, на одну из машин была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Также на технику украинские военные установили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позже был демонтирован, вероятнее всего, чтобы использовать его в нуждах российского подразделения.

В скором времени захваченная иностранная техника будет доставлена с приграничных территорий вглубь России и изучена военными специалистами.

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Политолог призвал дождаться реальных действий со стороны США по решению конфликта на Украине
Политолог Асафов: следует дождаться от США реальных дел для решения конфликта
17 марта 2025, 21:24

Фото: iStock/vchal

На сегодняшний день президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования конфликта на Украине, необходимо дождаться реальных дел Вашингтона по решению кризиса. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Трамп формирует заголовки, он не формирует сейчас российско-американские отношения. Поэтому к любым его заявлениям стоит относиться с определенной долей скепсиса, поскольку он выполняет свои информационные задачи», — отметил Асафов в беседе с «Известиями».

Эксперт считает, что на сегодняшний день пока рано делать прогнозы относительно предстоящих переговоров на основе пиар-стратегии. Стоит дождаться реальных результатов, заключил политолог.

Тем временем экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что у Трампа нет никакой реальной стратегии, в отличие от Путина.

«У самого Трампа нет ни стратегии, ни философии, ни политического курса. У Кремля же есть стратегия, и он её реализует. А Трамп попросту этого не понимает», — заявил Болтон в интервью RT.

Он считает, что российский лидер придерживается определенной стратегии, когда как Трамп больше обращает внимание на личные отношения с лидерами стран.

«Путин, как бывший офицер КГБ, очень успешно манипулирует Трампом», — уверен Болтон.

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