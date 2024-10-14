Бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом

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Бойца спецоперации избили за широкую походку в Волгоградской области, сообщает портал V1.ru. По информации журналистов, все случилось в конце прошлого месяца.
Житель Волжского обвинил незнакомца в том, что тот приблизился к его супруге, которая была в положении. Прохожий спокойно беседовал, не задевая собеседника, но волжанин ударил его.
Нападавшего пытались остановить, однако ничего не вышло. Супруга волжанина и ее подруга никак не мешали происходящему, наблюдая за конфликтом.
Как стало известно позднее, потерпевшим оказался боец СВО на Украине. Уточнялось, что он снова в зоне боевых действий.
Как пояснили журналистам представители экстренных служб, возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Случай вызвал широкий общественный резонанс, а агрессоры решили сами отправиться в зону СВО.
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Нападавшего пытались остановить, однако ничего не вышло. Супруга волжанина и ее подруга никак не мешали происходящему, наблюдая за конфликтом.
Как стало известно позднее, потерпевшим оказался боец СВО на Украине. Уточнялось, что он снова в зоне боевых действий.
Как пояснили журналистам представители экстренных служб, возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Случай вызвал широкий общественный резонанс, а агрессоры решили сами отправиться в зону СВО.
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Никита Кротов