Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить наиболее отличившихся при взятии Марьинки бойцов российской армии. Об этом он говорил на лично встрече с главой Минобороны РФ.
«Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся», - поручил президент.
Напомним, Шойгу ранее доложил Путину о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ.
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