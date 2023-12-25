Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам

Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам

Путин: отличившиеся участники взятия Марьинки достойны госнаград
25 декабря 2023, 18:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить наиболее отличившихся при взятии Марьинки бойцов российской армии. Об этом он говорил на лично встрече с главой Минобороны РФ.
«Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся», - поручил президент.

Напомним, Шойгу ранее доложил Путину о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ.


Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Читайте также:

Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

В зоне СВО ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник
#военные
#армия
#президент
#армия россии
#днр
#сво
#всу
#минобороны
#донецк
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки
25 декабря 2023, 19:09

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин предложил министру обороны Сергею Шойгу обсудить с начальником Генштаба Валерием Герасимовым дальнейшие планы после взятия Марьинки.
«Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше», — посоветовал президент на встрече с главой Минобороны.

Напомним, 25 декабря стало известно о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республики. Российская армия взяла город под полной контроль, выбив со всех оставшихся позиций и окраин солдат Вооружённых сил Украины.

По словам министра обороны Шойгу, освобождение Марьинки позволит гораздо эффективнее защищать ДНР от украинских атак, поскольку именно здесь противник построил свой донецкий укрепрайон с подземными коридорами и защитой от огня ВС РФ.

Читайте также:

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поблагодарил бойцов СВО

Путин: Отличившиеся участники взятия Марьинки достойны госнаград
#армия
#город
#днр
#вс рф
#минобороны
#владимир путин
#сергей шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования
25 декабря 2023, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным. Об этом Лукашенко сообщил журналистам.
По мнению белорусского лидера, если украинцы не воспользуется шансом в виде мирных переговоров, тогда в мире настанет крах. Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие видят реальную обстановку на линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что осознание Зеленским действительности можно проследить в его пресс-конференциях.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ

ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине
#конфликт
#оружие
#всу
#лукашенко
#рф
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил присвоить комбату Трошину звание майора за взятие Марьинки
25 декабря 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил присвоить звание майора старшему лейтенанту Александру Трошину, командовавшему батальоном, который принимал непосредственное участие во взятии Марьинки.
Город был полностью освобождён от украинских боевиков. Во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер отметил, что есть в войсках солдаты и офицеры, имена которых уже сейчас хорошо известны. Один из них — командир танкового батальона старший лейтенант Александр Трошин.

Глава военного ведомства сообщил президенту, что досрочно присвоил комбату воинское звание капитана. В ответ Владимир Путин поручил министру обороны присвоить ему звание майора, отметив, что как президент имеет право подкорректировать положение о воинской службе, по которому нельзя «перескакивать через ступеньку». Глава государства отметил, что Трошин безусловно заслуживает такого повышения.

Читайте также:

Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам

Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки
#владимир путин
#президент
#город
#лидер
#право
#солдаты
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки
Шойгу: освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск
25 декабря 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Освобождение Марьинки в ДНР от украинских военных значительно ослабляет оборону ВСУ, а российская армия получает преимущества по дальнейшим действиям, объяснил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
«Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям», - пояснил Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Шойгу отметил действия военные 150-й дивизии, которые особо отличились при освобождении Марьинки.

Читайте также:

Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
#военные
#всу
#минобороны
#рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поблагодарил бойцов СВО
25 декабря 2023, 18:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Об этом Путин сообщил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Глава государства также попросил передать благодарности «всему личному составу, военнослужащим, принимавшим в этом участие в разное время и на разных этапах».

Напомним, армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Читайте также:

Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
#военные
#оружие
#сергей шойгу
#армия
#армия россии
#минобороны
#рф
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В зоне СВО ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник
25 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне специальной военной операции российскими силами ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на знакомых артиста.
Согласно сообщению, Колесник вступил в ряды теробороны, а после был переведен на линию соприкосновения в составе украинской армии.

Колесник родился в 1987 году в Кривом Роге. С 2009 по 2011 работал в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре.

Свою первую роль он получил в российском криминальном сериале «Черные кошки». Также он снимался в сериалах «СуперКопы», «Опер по вызову». Кроме того, Колесник работал в Украинском Современном Театре.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях.

Читайте также:

СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ

Командование ВСУ предложило мобилизовать еще полмиллиона украинцев

ВСУ бросили раненую женщину-военнослужащую на поле боя под Крынками
#сво
#украина
#всу
#артист
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Interia: применение нового «Панциря-СМ» станет плохой новостью для ВСУ
25 декабря 2023, 17:12

Фото: iStock/NKTN

Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Об этом сообщает Interia.
Сообщается, что с помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели. В материалах статьи сообщается, что ЗРК устанавливается на грузовике, благодаря чему развивается скорость до 90 километров в час.

Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии.

Читайте также:

ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ

Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
#скорость
#вс рф
#запад
#дроны
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
25 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, помимо поражения пусковых установок, были уничтожены склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

Ранее сообщалось, что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Вранье Зеленского о России стало похмельем для Запада, пишут СМИ

Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
#склад
#военные
#армия
#военная операции
#сво
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов рассказал о переводе части военных производств на Украине под землю
25 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» сообщил о том, что киевские власти перенесли часть военных производств под землю. Это произошло из-за опасений перед ударами российских ракет и беспилотников.
По его словам, имеются оперативные данные, что подземные военные производства создаются на территории Одесской, Николаевской, Киевской областей и в ряде других регионов. На них осуществляется, в том числе, сборка украинских беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе с реактивными двигателями, сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что киевские власти вынуждены переводить военные предприятия под землю из опасения российских авиационных ударов. Воздушная тревога звучит на территории Украины каждый день, а БПЛА и ракеты Вооружённых сил РФ поражают объекты украинской инфраструктуры, в том числе и военные заводы, заключил Рогов.

Читайте также:

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры

Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений
#военные
#бпла
#предприятия
#ракеты
#рф
#рогов
#воздушная заводы
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф