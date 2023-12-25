Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки

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Освобождение Марьинки в ДНР от украинских военных значительно ослабляет оборону ВСУ, а российская армия получает преимущества по дальнейшим действиям, объяснил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
«Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям», - пояснил Шойгу.
По словам главы Минобороны, ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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Элина Позднякова