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Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поблагодарил бойцов СВО
25 декабря 2023, 18:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Об этом Путин сообщил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Глава государства также попросил передать благодарности «всему личному составу, военнослужащим, принимавшим в этом участие в разное время и на разных этапах».

Напомним, армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам
Путин: отличившиеся участники взятия Марьинки достойны госнаград
25 декабря 2023, 18:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить наиболее отличившихся при взятии Марьинки бойцов российской армии. Об этом он говорил на лично встрече с главой Минобороны РФ.
«Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся», - поручил президент.

Напомним, Шойгу ранее доложил Путину о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ.

Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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Шойгу пояснил, какие преимущества дает освобождение Марьинки
Шойгу: освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск
25 декабря 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Освобождение Марьинки в ДНР от украинских военных значительно ослабляет оборону ВСУ, а российская армия получает преимущества по дальнейшим действиям, объяснил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
«Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям», - пояснил Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Шойгу отметил действия военные 150-й дивизии, которые особо отличились при освобождении Марьинки.

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#военные
#всу
#минобороны
#рф
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В зоне СВО ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник
25 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне специальной военной операции российскими силами ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на знакомых артиста.
Согласно сообщению, Колесник вступил в ряды теробороны, а после был переведен на линию соприкосновения в составе украинской армии.

Колесник родился в 1987 году в Кривом Роге. С 2009 по 2011 работал в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре.

Свою первую роль он получил в российском криминальном сериале «Черные кошки». Также он снимался в сериалах «СуперКопы», «Опер по вызову». Кроме того, Колесник работал в Украинском Современном Театре.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях.

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СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Interia: применение нового «Панциря-СМ» станет плохой новостью для ВСУ
25 декабря 2023, 17:12

Фото: iStock/NKTN

Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Об этом сообщает Interia.
Сообщается, что с помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели. В материалах статьи сообщается, что ЗРК устанавливается на грузовике, благодаря чему развивается скорость до 90 километров в час.

Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии.

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ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
25 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, помимо поражения пусковых установок, были уничтожены склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

Ранее сообщалось, что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рогов рассказал о переводе части военных производств на Украине под землю
25 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» сообщил о том, что киевские власти перенесли часть военных производств под землю. Это произошло из-за опасений перед ударами российских ракет и беспилотников.
По его словам, имеются оперативные данные, что подземные военные производства создаются на территории Одесской, Николаевской, Киевской областей и в ряде других регионов. На них осуществляется, в том числе, сборка украинских беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе с реактивными двигателями, сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что киевские власти вынуждены переводить военные предприятия под землю из опасения российских авиационных ударов. Воздушная тревога звучит на территории Украины каждый день, а БПЛА и ракеты Вооружённых сил РФ поражают объекты украинской инфраструктуры, в том числе и военные заводы, заключил Рогов.

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#украина
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Командование ВСУ предложило мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Арахамия: командование ВС Украины запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных
25 декабря 2023, 15:18

Фото: istock / Olena_Z

​​​​​Командование Вооруженных сил Украины запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Об этом написал Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил в своем телеграм-канале.

Он заявил, что 25 декабря, правительство должно было внести законопроект о мобилизации, но этого не случилось. Как сказал Арахамия, Кабмин еще не закончил свою часть работы над документом.

«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы», — заявил депутат.
Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что страны Евросоюза должны нести ответственность за решение выдавать Украине беженцев, подлежащих мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
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#мобилизация
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Два человека ранены при минометном обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино
Гладков: двое мужчин пострадали при минометном обстреле белгородского хутора
25 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/:maxim4e4ek

Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при минометном обстреле ВСУ хутора Марьино в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие были экстренно доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Оба они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

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Российские бойцы спасли раненую военнослужащую ВСУ, которую бросили сослуживцы
25 декабря 2023, 15:06

Фото: istockphoto/chatchaiyo

Бойцы Вооружённых сил РФ эвакуировали с поля боя раненую военнослужащую ВСУ, брошенную своими. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своём телеграм-канале глава региона о жестоком стрелковом бое российских морских пехотинцев и десантников с боевиками киевского режима под Крынками. По его словам, после разгрома подразделения ВСУ поле боя оказалось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат.

Раненая женщина-военнослужащая заметила российский беспилотник, барражирующий над территорией, и подала сигнал рукой. Так как сослуживцы из ВСУ её бросили, российские десантники эвакуировали украинку с поля боя и оказали её первую медицинскую помощь, а затем направили её в тыл.

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