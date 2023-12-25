Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Об этом Путин сообщил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Напомним, армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи. Глава Минобороны пояснил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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Екатерина Коршунова