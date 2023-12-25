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В зоне специальной военной операции российскими силами ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на знакомых артиста.
Согласно сообщению, Колесник вступил в ряды теробороны, а после был переведен на линию соприкосновения в составе украинской армии.
Колесник родился в 1987 году в Кривом Роге. С 2009 по 2011 работал в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре.
Свою первую роль он получил в российском криминальном сериале «Черные кошки». Также он снимался в сериалах «СуперКопы», «Опер по вызову». Кроме того, Колесник работал в Украинском Современном Театре.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях.
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Колесник родился в 1987 году в Кривом Роге. С 2009 по 2011 работал в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях.
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Элина Позднякова