Более 10 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски под Воронежем
Чрезвычайное происшествие на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области стало причиной задержки 14 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
По предварительным данным, на территорию станции упали обломки украинского беспилотника.
Из-за инцидента движение поездов, следующих в том числе на юг России, временно приостановлено. Задержки затрагивают как транзитные, так и местные маршруты.
По данным ФПК, на текущий момент максимальное время задержки составляет до 2,5 часов. При этом сотрудники поездных бригад активно работают с пассажирами, оказывая необходимую помощь и поддержку.
Сведений о пострадавших в результате падения обломков не поступало. Специалисты продолжают работы по устранению последствий инцидента.
