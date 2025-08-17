Более 10 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски под Воронежем

17 августа 2025, 10:48

ФПК: 14 поездов задерживаются из-за падения обломков дрона на станции Лиски

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Чрезвычайное происшествие на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области стало причиной задержки 14 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).