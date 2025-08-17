Глава Воронежа рассказал о последствиях атаки беспилотников
В Воронеже после падения обломков беспилотника были повреждены десять машин и многоэтажка. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадали остекление одной из квартир и технический этаж дома. Он пообещал закрыть тепловой контур этих помещений в ближайшее время.
Кроме того, владельцы авто могут получить компенсацию. Для этого им нужно обратиться в полицию за подтверждающими документами, затем передать их в управу района для проведения независимой экспертизы. По ее итогам собственникам выплатят положенные средства.
Градоначальник также отметил, что территории были осмотрены по поручению губернатора региона Александра Гусева.
Этим утром сообщалось, что в небе над Воронежской областью сбили около пяти дронов. В результате падения их фрагментов был ранен монтер железнодорожной станции и повреждена ЛЭП.
