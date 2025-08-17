Глава Воронежа рассказал о последствиях атаки беспилотников

17 августа 2025, 08:31

В Воронеже обломки украинского дрона повредили часть многоэтажки и 10 машин

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Воронеже после падения обломков беспилотника были повреждены десять машин и многоэтажка. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в своем телеграм-канале.