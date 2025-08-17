Обломки БПЛА над Воронежской областью повредили ЛЭП и ранили монтера
Силы ПВО сбили до пяти беспилотников над тремя районами Воронежской области, обломки повредили ЛЭП на железнодорожной станции и ранили монтера, заявил губернатор Александр Гусев.
Шесть мощных хлопков прозвучали над Лискинским районом около 02:40 по местному времени, жители сообщили о пролёте не менее шести беспилотников. Ранее в Подгоренском районе очевидцы фиксировали три БПЛА, двигавшиеся друг за другом. В ответ Острогожский и Лискинский районы переведены в режим тревоги: включены системы оповещения, населению рекомендовано укрываться в помещениях, избегать окон и звонить на «112» при обнаружении дронов.
По оперативным данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников на востоке области и над Воронежем. Обломки одного из БПЛА повредили линии электропередач на железнодорожной станции, что привело к задержкам поездов и ранению монтера, обслуживавшего инфраструктуру. В городе Воронеже осколки разбили окна жилого дома, но жертв среди гражданского населения нет.
Режим повышенной опасности сохраняется. Губернатор призвал жителей оставаться бдительными и немедленно сообщать о подозрительных объектах.
