Обломки БПЛА над Воронежской областью повредили ЛЭП и ранили монтера

17 августа 2025, 05:19

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили до пяти беспилотников над тремя районами Воронежской области, обломки повредили ЛЭП на железнодорожной станции и ранили монтера, заявил губернатор Александр Гусев.