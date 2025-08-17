Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над Россией ночью 17 августа

17 августа 2025, 07:53

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 16 на 17 августа российские системы ПВО сбили 46 украинских БПЛА над регионами. Атака была отражена в период с 22:55 субботы до 06:00 воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.