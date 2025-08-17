Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над Россией ночью 17 августа
В ночь с 16 на 17 августа российские системы ПВО сбили 46 украинских БПЛА над регионами. Атака была отражена в период с 22:55 субботы до 06:00 воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Исходя из информации ведомства, 16 дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, три — над Брянской, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков беспилотников в Воронежской области были повреждены линии электропередач и ранен монтер.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
