Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области

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Более 100 украинских десантников перешли в контратаку в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
Отмечается, что минувшей ночью командование ВСУ перебросило в Суджанский район свыше сотни десантников. Они были отправлены в контратаку на российские позиции около хутора Никольский.
По данным источника, бойцы ВС РФ ликвидировали большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. При этом другая часть украинских военных бежала.
Ранее Минобороны России сообщало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения этой боевой задачи он также совершил противоракетное маневрирование на низкой высоте и использовал тепловые ловушки.
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По данным источника, бойцы ВС РФ ликвидировали большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. При этом другая часть украинских военных бежала.
Ранее Минобороны России сообщало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения этой боевой задачи он также совершил противоракетное маневрирование на низкой высоте и использовал тепловые ловушки.
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Анастасия Чинкова