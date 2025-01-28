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Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Более 100 украинских десантников перешли в контратаку в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
Отмечается, что минувшей ночью командование ВСУ перебросило в Суджанский район свыше сотни десантников. Они были отправлены в контратаку на российские позиции около хутора Никольский.

По данным источника, бойцы ВС РФ ликвидировали большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. При этом другая часть украинских военных бежала.



Ранее Минобороны России сообщало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения этой боевой задачи он также совершил противоракетное маневрирование на низкой высоте и использовал тепловые ловушки.

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#курская область
#атака
«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте
The Economist: ВСУ перешли к тактике затыкания дыр в зоне СВО
28 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия на фоне проблем с живой силой перешла к тактике затыкания дыр. Об этом пишет британская газета The Economist.
«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — приводятся в статье слова одного из командиров ВСУ.

Авторы пишут о том, что проблемы с мобилизацией, а также массовое дезертирство украинских военных отрицательно сказались на ВСУ. При этом ВС РФ имеют больше возможностей для использования пехоты.

Так, армия России продолжает освобождать территории Донбасса, «доставляя Украине массу беспокойств».

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#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
#удар
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ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области
28 января 2025, 12:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Запад».

В зоне ответственности бойцов подразделений было ликвидировано до 330 украинских военнослужащих.

Также было нанесено поражением живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Зеленый Гай, Копанки, Красное Первое, Лозовая, Песчаное и Тополи в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Григоровка, Ивановка и Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#вс рф
#харьковская область
#минобороны рф
#контроль
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Льготы участникам СВО: какие выплаты и госгарантии предусмотрены по контракту с МО РФ
28 января 2025, 11:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бойцы спецназа группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Они подошли к Тимофеевке с рассветом. Из-за тумана боевики ВСУ не смогли обнаружить российских военных. Чтобы принять участие в освобождении ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей можно заключить контракт с Минобороны РФ. Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами.
«С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов», — рассказал командир группы Дмитрий Трунин.

Противник, не ожидая атаки, спешно пытался организовать оборону населенного пункта. Но пока одна группа отвлекала на себя основное внимание, другие подразделения спецназа обошли противника с флангов и уничтожили украинских неонацистов.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен.

Контракт с Минобороны РФ


При заключении контракта с Минобороны РФ в Подмосковье предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности. Перед отправкой в зону СВО военнослужащих обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки.

Бойцам предоставляется лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками. За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

За награды предусмотрены отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Льготы для военнослужащих

Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Выплаты и льготы для семей бойцов СВО


Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.

Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Что положено за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей.

Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей. При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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«РВ»: Ночью армия России нанесла массированный удар по инфраструктуре в Киеве
28 января 2025, 11:47

Фото: istockphoto/Zeferli

В ночь на 28 января российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в столице Украины. Целью атаки стали, в том числе, средства противовоздушной обороны, которые пытались защитить наземную инфраструктуру.
Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме Киева, ударам подверглись также военные энергетические объекты в некоторых других городах страны. Незадолго до полуночи ВСУ сообщили о большом количестве беспилотников, летящих в сторону Черниговской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей. Вскоре угроза атаки БПЛА была объявлена и в Киеве.

Около двух часов ночи киевлян призвали спуститься в укрытия. По сообщениям военных корреспондентов, взрывы звучали в разных частях города, в том числе в стороне аэродрома Васильки. Кое-где начались пожары. Министерство обороны РФ информацию о ночном массированном ударе по Украине пока не подтвердило.

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#всу
#киев
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Освобождение села под Суджей, удар по ВСУ в Торецке, ожесточенные бои в Курской области: последние новости СВО
28 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Курской области российские войска продолжают противостоять атакам Вооружённых сил Украины на приграничные территории. Российская авиация и артиллерия активно наносят удары по позициям противника, в то время как военные инженеры укрепляют инфраструктуру региона. ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких фронтах, включая Угледарский, Запорожский и Покровский, где ведутся интенсивные бои с использованием артиллерии и дронов. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


Министерство обороны России официально объявило об освобождении села Николаево-Дарьино. За последние дни подразделения ВС РФ провели зачистку окрестностей, укрепили свои позиции и успешно отразили несколько атак со стороны ВСУ. В настоящее время российская армия уверенно контролирует этот стратегически важный плацдарм. Наступательные действия продолжаются по широкому фронту, с основными ударами в направлении реки Малая Локня, а также в районах населённых пунктов Свердликово, Лебедевка, Викторовка и Никольский.
Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ
Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ

На окраинах Свердликово продолжаются ожесточённые столкновения, где российские штурмовые группы активно ведут боевые действия. Севернее, в районе Погребков, наблюдаются стрелковые бои на южной окраине села. Украинские подразделения, проникшие из Орловки, сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны российских войск. Противник активно использует авиацию, артиллерию и беспилотники.

На других направлениях, включая районы Черкасского Поречного, Махновки и Гуево, продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения прилагают максимум усилий для установления контроля над стратегически важными территориями.


Часовоярское направление


В Часов Яре основные боевые действия сосредоточены на юго-западе городской застройки, где российские войска смогли взять под контроль бункер и прилегающие территории.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении также зафиксированы столкновения в районе Колодези и севернее Ивановки. Украинские формирования ведут контратаки, стремясь удержать свои позиции.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Купянское направление


На Купянском направлении продолжаются интенсивные бои. На южном фланге российские войска активно действуют в районах Зелёного Гая, Глушковки и Богуславки, в то время как на северном фланге столкновения происходят в районе Двуречной и в сторону Кутьковки.

Херсонское направление


На Херсонском направлении сохраняются неблагоприятные погодные условия: густой туман и сильный ветер затрудняют работу беспилотников. Это приводит к снижению интенсивности боевых действий на линии фронта, однако обе стороны используют это время для укрепления своих позиций. Украинские формирования активно проводят ротации, пополняют запасы боеприпасов и занимаются дистанционным минированием, в том числе в районе Алёшек. В то же время российская артиллерия наносит удары по целям в Ольговке, Антоновке и других населённых пунктах.


Российские морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ в Великой Новоселке
Российские морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ в Великой Новоселке

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои без значительных изменений на фронте. Российские операторы беспилотников успешно атаковали и уничтожили несколько станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Основные удары приходились на позиции в районе Орехова, Преображенки и Новоандреевки, а активные боевые действия продолжаются в Каменском районе.


Торецкое направление


В Торецке российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь прорвать оборону противника на севере города. Бои идут южнее шахты «Фомиха», на территории шахты «Торецкая» и в северной части посёлка Крымское. Российские подразделения стремятся захватить высоты восточнее Щербиновки, что может способствовать их дальнейшему продвижению в этом районе.

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#военные
#армия
#контроль
#днр
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#вс рф
#курская область
#запорожская область
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Бывший украинский военный заявил, что его мобилизовали с 75% ожогом тела
Бывший военный ВСУ рассказал, как сбежал из лагеря НАТО, где проходил обучение
28 января 2025, 07:25

Фото: iStock/zabelin

Бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С. рассказал о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на то, что он был комиссован по состоянию здоровья из-за 75% ожогов тела, полученных в детстве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Валерия, его призвали на службу в конце октября, когда сотрудники территориального центра комплектования и полиции остановили его на улице под предлогом проверки документов. В течение нескольких часов была организована медицинская комиссия, он оказался в распределительном военном центре. После краткого осмотра в одной из военных частей под Ровно его признали негодным для службы, однако на следующий день другая медкомиссия в Десне подтвердила его годность.

«Я пробыл там полторы недели. Не знаю, по какому отбору я попал в группу для обучения в Британии», — отметил он.

Валерий пояснил, что его тяжелые травмы не позволяли ему выполнять физические нагрузки, и он испытывал серьезные проблемы с дыханием. Несмотря на наличие медицинских справок, попытки оспорить мобилизацию через суд не увенчались успехом — юристы опасались брать его дело.

«Я понимал, что дальше тянуть некуда, и на передовой шансы выжить 50 на 50. Поэтому решил сбежать», — добавил он, объясняя свое решение покинуть лагерь НАТО в Великобритании.

Ситуация с мобилизацией в Украине остается напряженной, многие призывники сталкиваются с аналогичными проблемами, включая случаи, когда даже люди с серьезными заболеваниями подлежат призыву.

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Такер Карлсон: офис Байдена и госсекретарь Блинкен пытались убить Путина

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#военные
#офис
#комиссия
#нато
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Беспилотный летательный аппарат Украины совершил атаку на Крым
ПВО России уничтожила пять украинских БПЛА за ночь
28 января 2025, 07:24

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Как сообщается, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
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Такер Карлсон: офис Байдена и госсекретарь Блинкен пытались убить Путина
28 января 2025, 06:52

Фото: iStock/Sven Loeffler

По словам американского журналиста Такера Карлсона, администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Об этом Карлсон сказал во время разговора с журналистом Мэттом Таибби, опубликованном в соцсети X.
«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — она тоже пыталась убить Путина», — заявил Карлсон.

При этом подробнее о данной информации Карлсон ничего не сообщил. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным. По его словам, команда Байдена предпринимала такие попытки с целью создания хаоса в качестве «защитного экрана». На фоне этого в Кремле несколько раз говорили о должном уровне организации безопасности Путина.

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#владимир путин
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Украинские военные пытали и казнили пленных в ДНР
РИА Новости: ВСУ пытали и казнили российских военнопленных в ДНР
28 января 2025, 06:41

Фото: iStock/Diy13

В Новогродовке Донецкой Народной Республики украинские военные пытали и казнили российских военнопленных. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Елена.
«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило», — поделилась женщина.

По словам Елены, фургоны с военнопленными приехали из Авдеевки. У российских бойцов были связаны глаза, руки и ноги. Сначала солдаты ВСУ сильно избивали военных, в том числе били по пяткам, а после расстреливали.

Как отмечал ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, киевские власти ежедневно совершают преступления против своего и российского народа. Каждое из них должно быть зафиксировано военной юстицией. В большей степени это касается мирного населения. При этом спецслужбы обязаны найти и покарать преступников.

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