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Солдатам ВСУ под Курском пришлось использовать бракованные гранаты Ф-1, начиненные кукурузной крупой. Этим поделился украинский журналист Юрий Бутусов.
«Вместо пороха — «Мивина» (украинский товарный знак полуфабрикатов — прим. «Радио 1») , ок... Вот так мы воюем на Курщине», — поделился Бутусов в своем telegram-канале.
В следующем посте журналист приложил фотографию документов а к ней подпись о том, что бракованные гранаты должны были исчезнуть с фронта еще 8 декабря 2024 года. На это дал свой комментарий депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, который обвинил Владимира Зеленского в краже у солдат всего, начиная с каши и заканчивая гранатами.
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