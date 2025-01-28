Освобождение села под Суджей, удар по ВСУ в Торецке, ожесточенные бои в Курской области: последние новости СВО

В Курской области российские войска продолжают противостоять атакам Вооружённых сил Украины на приграничные территории. Российская авиация и артиллерия активно наносят удары по позициям противника, в то время как военные инженеры укрепляют инфраструктуру региона. ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких фронтах, включая Угледарский, Запорожский и Покровский, где ведутся интенсивные бои с использованием артиллерии и дронов. Подробности – в материале «Радио 1».