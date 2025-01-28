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В Курской области российские войска продолжают противостоять атакам Вооружённых сил Украины на приграничные территории. Российская авиация и артиллерия активно наносят удары по позициям противника, в то время как военные инженеры укрепляют инфраструктуру региона. ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких фронтах, включая Угледарский, Запорожский и Покровский, где ведутся интенсивные бои с использованием артиллерии и дронов. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
Министерство обороны России официально объявило об освобождении села Николаево-Дарьино. За последние дни подразделения ВС РФ провели зачистку окрестностей, укрепили свои позиции и успешно отразили несколько атак со стороны ВСУ. В настоящее время российская армия уверенно контролирует этот стратегически важный плацдарм. Наступательные действия продолжаются по широкому фронту, с основными ударами в направлении реки Малая Локня, а также в районах населённых пунктов Свердликово, Лебедевка, Викторовка и Никольский.
Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ
На окраинах Свердликово продолжаются ожесточённые столкновения, где российские штурмовые группы активно ведут боевые действия. Севернее, в районе Погребков, наблюдаются стрелковые бои на южной окраине села. Украинские подразделения, проникшие из Орловки, сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны российских войск. Противник активно использует авиацию, артиллерию и беспилотники.
На других направлениях, включая районы Черкасского Поречного, Махновки и Гуево, продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения прилагают максимум усилий для установления контроля над стратегически важными территориями.
Часовоярское направление
В Часов Яре основные боевые действия сосредоточены на юго-западе городской застройки, где российские войска смогли взять под контроль бункер и прилегающие территории.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении также зафиксированы столкновения в районе Колодези и севернее Ивановки. Украинские формирования ведут контратаки, стремясь удержать свои позиции.
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Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются интенсивные бои. На южном фланге российские войска активно действуют в районах Зелёного Гая, Глушковки и Богуславки, в то время как на северном фланге столкновения происходят в районе Двуречной и в сторону Кутьковки.
Херсонское направление
На Херсонском направлении сохраняются неблагоприятные погодные условия: густой туман и сильный ветер затрудняют работу беспилотников. Это приводит к снижению интенсивности боевых действий на линии фронта, однако обе стороны используют это время для укрепления своих позиций. Украинские формирования активно проводят ротации, пополняют запасы боеприпасов и занимаются дистанционным минированием, в том числе в районе Алёшек. В то же время российская артиллерия наносит удары по целям в Ольговке, Антоновке и других населённых пунктах.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои без значительных изменений на фронте. Российские операторы беспилотников успешно атаковали и уничтожили несколько станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Основные удары приходились на позиции в районе Орехова, Преображенки и Новоандреевки, а активные боевые действия продолжаются в Каменском районе.
Торецкое направление
В Торецке российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь прорвать оборону противника на севере города. Бои идут южнее шахты «Фомиха», на территории шахты «Торецкая» и в северной части посёлка Крымское. Российские подразделения стремятся захватить высоты восточнее Щербиновки, что может способствовать их дальнейшему продвижению в этом районе.
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