Более 100 домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ

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В результате атак ВСУ в Курской области за последние дни оказались повреждены более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что украинскими обстрелами были повреждены 93 частных домовладений и 21 многоквартирный дом.
За минувшую неделю специалисты установили 194 новых оконных блока из 831 повреждённого. Также удалось отремонтировать 10 кровель частных домов и три – в многоквартирных.
Все работы планируется завершить до конца текущего месяца, добавил Дедов.
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За минувшую неделю специалисты установили 194 новых оконных блока из 831 повреждённого. Также удалось отремонтировать 10 кровель частных домов и три – в многоквартирных.
Все работы планируется завершить до конца текущего месяца, добавил Дедов.
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Анастасия Чинкова