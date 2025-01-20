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Более 100 домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ

В Курской области 93 частных и 21 многоквартирный дома повреждены от атак ВСУ
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате атак ВСУ в Курской области за последние дни оказались повреждены более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что украинскими обстрелами были повреждены 93 частных домовладений и 21 многоквартирный дом.

За минувшую неделю специалисты установили 194 новых оконных блока из 831 повреждённого. Также удалось отремонтировать 10 кровель частных домов и три – в многоквартирных.



Все работы планируется завершить до конца текущего месяца, добавил Дедов.

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