Атака на Татарстан, контрнаступление в Курской области, зачистка Викторовки: последние новости СВО

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Российские войска достигли успехов на Купянском, Угледарском и Покровском направлениях. Наступление ВС РФ продолжается в Курской области и Часов Яре. О последних событиях в зоне СВО на 20 января расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские подразделения в районе Кругленького продолжают наступление в направлении Николаевка – Викторовка. По мере продвижения Вооруженные силы России закрепляются на достигнутых позициях, поступают сообщения о зачистке территорий к югу от Викторовки.
В районе Малой Локни украинская сторона предприняла новую попытку контратаки. По словам свидетелей, первый удар оказался решающим для противника: была уничтожена техника, а оставшаяся пехота разбежалась. Несмотря на активные действия ВСУ, российские войска сохраняют свои позиции и успешно отражают атаки.
В районах Старой и Новой Сорочины российские войска осуществляют перегруппировку. В ответ противник подтягивает резервы, усиливает передний край обороны и увеличивает количество расчетов беспилотных летательных аппаратов. На участках, прилегающих к населенным пунктам Русское и Черкасское Поречное, наблюдается активное укрепление позиций украинских сил. Также поступают сообщения о появлении новых пехотных групп ВСУ в районе Ивашковского леса.
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ВСУ атаковали Казань
Силы противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России.
Уточняется, что 14 беспилотников было сбито над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской, два — над Рязанской и Орловской областями. ВСУ также предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия падения БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Херсонское направление
На Херсонском направлении изменений на фронте не наблюдается. Нет признаков активизации боевых действий. Однако украинские силы продолжают обстреливать левый берег Днепра. За сутки по Каховке и Алёшкам было выпущено 36 снарядов. В результате атак погиб мирный житель в Каховке, еще один человек получил ранения.
Торецкое направление
В Торецке российские войска продолжают штурм последнего опорного пункта противника. Под контроль российских вооруженных сил перешла большая часть шахты «Торецкая». Также зафиксировано продвижение на 600 метров в районе Крымского.
Часовоярское направление
На направлении Часов Яр российские силы завершили освобождение района Новосеверный. Теперь три северных микрорайона, включая Северный и Десятый, находятся под контролем России.
Краснолиманское направление
На этом участке российские войска продвигаются от Иваново к Колодезям, а также от Макеевки к Грековке по высотам. Южнее Тернов разворачиваются активные боевые действия, где зафиксировано продвижение на 600 метров в сторону Ямполовки.
Купянское направление
За последние сутки российские войска улучшили свои позиции в районе Двуречной на 15-20 километров. Это заставило Вооруженные силы Украины перебрасывать резервы, что указывает на нарастающее напряжение в этом регионе. Встречные бои происходят южнее Загрызово, где российские силы активно атакуют, стремясь выйти к районам Богоуславка и Новой Кругляковки. Кроме того, войска подошли к Зелёному Гаю с двух направлений — от Лозовой и Вишнёвого, где также идут ожесточенные сражения.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают уверенное наступление, сосредоточив усилия на штурме ключевого рубежа Вооружённых сил Украины — посёлка Великая Новосёлка. Этот населённый пункт остается последней значительной точкой обороны украинских войск на южнодонецком направлении. По последним данным, российским подразделениям удалось вытеснить силы противника и закрепиться в северо-восточной и юго-восточной частях посёлка.
Контроль над Великой Новосёлкой открывает для российских вооруженных сил новые оперативные возможности, в том числе создаёт предпосылки для удара по флангу украинской группировки в Запорожской области.
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Анастасия Хохлова