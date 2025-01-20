ВС РФ ударили по месту концентрации ВСУ перед отправкой на передовую под Харьковом

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Армия России ударила по городу Богодухову в Харьковской области, где концентрируются вражеские подразделения ВСУ непосредственно перед отправкой на передовую. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — написал Лебедев.
Он уточнил, что прилет в 22:45, предположительно, пришелся по бывшей военной части на западе города. ВСУ используют стрельбище для учений и большую автостоянку, где получают навыки вождения бронетехники. Также на территории располагаются склады, гаражи, подсобные помещения, казармы, столовая и даже свинарник.
Лебедев со ссылкой на местных жителей отметил, что после была слышна повторная детонация, а к месту взрыва последовало большое число экипажей скорой помощи, в том числе военных.
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Элина Позднякова