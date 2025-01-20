Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ ударили по месту концентрации ВСУ перед отправкой на передовую под Харьковом

ВС РФ ударили по месту концентрации ВСУ перед отправкой на передовую под Харьковом

Лебедев: ВС РФ ударили по Харьковской области, где концентрируются силы ВСУ
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России ударила по городу Богодухову в Харьковской области, где концентрируются вражеские подразделения ВСУ непосредственно перед отправкой на передовую. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — написал Лебедев.

Он уточнил, что прилет в 22:45, предположительно, пришелся по бывшей военной части на западе города. ВСУ используют стрельбище для учений и большую автостоянку, где получают навыки вождения бронетехники. Также на территории располагаются склады, гаражи, подсобные помещения, казармы, столовая и даже свинарник.



Лебедев со ссылкой на местных жителей отметил, что после была слышна повторная детонация, а к месту взрыва последовало большое число экипажей скорой помощи, в том числе военных.

Читайте также:

В Британии раскрыли, зачем Украина бьет американскими ракетами по территории РФ

Сапер ВС РФ: ВСУ минируют шкафы с мяукающими динамиками

Военнопленный: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат
#военные
#украина
#столовая
#город
#всу
#вс рф
#солдат
Обломки сбитого дрона рухнули на территорию предприятия в Калуге
Шапша: Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию предприятия в Калуге
20 января 2025, 08:45

Фото: iStock/yucelyilmaz

Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию предприятия на окраине Калуги, возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Сегодня ночью, помимо 2 БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после падения обломков сбитого вражеского беспилотника возникло незначительное возгорание, которое было оперативно потушено.

Глава региона также отметил, что в результате украинской атаки пострадавших нет.

Тем временем ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия в Казани.

Читайте также:

Минобороны: 31 украинский БПЛА ликвидировали на территории РФ минувшей ночью

Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать

Mash: в Казани повторные взрывы после атаки беспилотников ВСУ на заводы города
#бпла
#взрывы
#возгорание
#предприятия
#telegram
#татарстан
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#заводы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали беспилотниками промышленные предприятия в Татарстане
20 января 2025, 08:35

Фото: istock/aapsky

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле.

На месте работают представители экстренных служб. Они занимаются ликвидацией последствий. Ситуацию контролирует глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали предприятия в Казани. Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города.

Читайте также:

Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать

Аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город

Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани
#комплекс
#бпла
#взрывы
#предприятия
#всу
#заводы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: 31 украинский БПЛА ликвидировали на территории РФ минувшей ночью
20 января 2025, 07:35

Фото: iStock/bbsferrari

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами, такие данные приводит Минобороны РФ утром 20 января.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 14 вражеских беспилотников сбили в Брянской области, еще шесть – в Калужской. По три дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, по два – в Рязанской и Орловской областях. Еще один украинский БПЛА ликвидировали в Татарстане.

Утром 20 января ВСУ атаковали предприятия в Казани. Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщалось о сирене воздушной тревоги, которая работала рядом с промзонами.

Читайте также:

Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать

Аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город

Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани
#бпла
#аппарат
#пво
#взрывы
#предприятия
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли, зачем Украина бьет американскими ракетами по территории РФ
Меркурис: ударами по РФ Киев хочет склонить Трампа к военной позиции
20 января 2025, 07:28

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Ударами ATACMS по российским территориям Украина пытается склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции. В этом уверен британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что усиление атак (на РФ – ред.) — единственный способ, которым можно достичь мира», — заявил Меркурис на YouTube-канале.

Украинская сторона считает, что атаками на территории России она сможет добиться мира, который станет приемлемым не только для самой Украины, но и для Европы и США.

В ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.

Читайте также:

Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком

Журнал Time поместил на обложку Трампа, сметающего бумаги со стола в Белом доме

NYT: Россия оставит освобожденные территории по условиям сделки с США
#сша
#россия
#сделки
#youtube
#сво
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать
20 января 2025, 07:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки беспилотников и призвала не паниковать.
«МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале мэрии.

При этом жителей призвали не поддаваться панике и не подходить к окнам. В сообщении также опубликовали памятку в которой говорится о действиях в подобных ситуациях.

Ранним утром 20 января в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Shot, в ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый».

Кроме того, аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город.

Читайте также:

Mash: в Казани повторные взрывы после атаки беспилотников ВСУ на заводы города

Baza: в Рязанской области прогремели взрывы

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
#аэропорт
#мчс
#бпла
#город
#взрывы
#жители
#опасность
#telegram
#всу
#заводы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город
20 января 2025, 06:30

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорт Казани временно ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 20 января беспилотники ВСУ совершили атаку на предприятия Казани. Предполагается, что украинская армия использовала дроны типа «Лютый». Позднее прозвучали повторные взрывы в нескольких районах города, а возле промзон очевидцы услышали сирену воздушной тревоги.

Читайте также:

Baza: в Рязанской области прогремели взрывы

В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
#армия
#ночь
#взрывы
#ограничения
#предприятия
#опасность
#казань
#всу
#дроны
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: в Казани повторные взрывы после атаки беспилотников ВСУ на заводы города
20 января 2025, 06:20

Фото: iStock/Evan Austen

Жители Казани сообщают о повторных взрывах в четырех районах после атаки беспилотников ВСУ на городские заводы. Об этом пишут в Mash.
«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе», — рассказали в telegram-канале.

Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщается о сирене воздушной тревоги, которая работа рядом с промзонами.

Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников ВСУ на заводы Казани. По предварительным данным, украинская армия использовала дрон «Лютый».

Читайте также:

Baza: в Рязанской области прогремели взрывы

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Харькове, Херсоне и Кривом Роге прогремели взрывы
#армия
#дрон
#взрывы
#опасность
#всу
#заводы
#казань
#беспилотник
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сапер ВС РФ: ВСУ минируют шкафы с мяукающими динамиками
20 января 2025, 06:18

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинские войска минируют шкафы и оставляют там динамики с мяуканьем для привлечения людей. Об этом рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов.
«Заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу. И можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал военный на видео, опубликованном Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что во время боевых действий саперам приходилось обезвреживать различные типы мин. Также солдаты занимались устранением неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.

Читайте также:

Военнопленный: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат

Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани

Baza: в Рязанской области прогремели взрывы
#минобороны рф
#видео
#взрыв
#взрывы
#солдаты
#всу
#украина
#сво
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани
20 января 2025, 05:59

Фото: iStock/NiseriN

В ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Shot.
«ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолётного типа «Лютый» для атаки на казанские заводы. Один из них засняли очевидцы в Авиастроительном районе», — говорится в сообщении telegram-канала.

Отмечается, что в Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Mash, Из-за происшествия был закрыт местный аэропорт.


Читайте также:

Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия

Baza: в Рязанской области прогремели взрывы

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
#аэропорт
#беспилотник
#бпла
#взрывы
#жители
#происшествия
#опасность
#telegram
#всу
#заводы
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате