Минобороны: 31 украинский БПЛА ликвидировали на территории РФ минувшей ночью

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Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами, такие данные приводит Минобороны РФ утром 20 января.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 14 вражеских беспилотников сбили в Брянской области, еще шесть – в Калужской. По три дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, по два – в Рязанской и Орловской областях. Еще один украинский БПЛА ликвидировали в Татарстане.
Утром 20 января ВСУ атаковали предприятия в Казани. Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщалось о сирене воздушной тревоги, которая работала рядом с промзонами.
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Элина Позднякова