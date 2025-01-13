Более 100 квартир оказались повреждены после атаки ВСУ на жилые дома под Тамбовом

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Более 100 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ на город Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщил глава города Сергей Плахотников в ходе оперативного совещания.
Он подчеркнул, что в общей сложности 118 квартир получили повреждение. Такое большое количество связано с сильной взрывной волной, вызванной ударами украинских войск.
Также Плахотников уточнил, что повреждения получили 204 оконных блока и 52 балкона. Пять бригад уже провели первичные работы. На полную замену всех оконных блоков уйдёт порядка двух недель.
Врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале добавил, что в настоящий момент все повреждённые окна закрыты плёнкой, новые окна уже заказываются.
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Также Плахотников уточнил, что повреждения получили 204 оконных блока и 52 балкона. Пять бригад уже провели первичные работы. На полную замену всех оконных блоков уйдёт порядка двух недель.
Врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале добавил, что в настоящий момент все повреждённые окна закрыты плёнкой, новые окна уже заказываются.
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Анастасия Чинкова