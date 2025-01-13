ПВО перехватила восемь украинских беспилотников за ночь

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В ходе прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Из них шесть БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, а по одному — над Брянской и Белгородской областями. Оперативные действия ПВО позволили предотвратить возможные угрозы и обеспечить безопасность воздушного пространства в этих регионах. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова