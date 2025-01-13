Ловушка для ВСУ в Судже, бои в Курской области, окружение противника под Угледаром: последние новости СВО

Фото: iStock/zabelin
Российские войска продолжают активные наступательные операции в ключевых районах зоны специальной военной операции, включая Донецкое, Угледарское и Запорожское направления. На Угледарском фронте окружение украинских подразделений в Великой Новосёлке и зачистка близлежащих населённых пунктов создают условия для дальнейшего продвижения, а на Донецком направлении взятие Торецка завершило пятимесячный штурм, открывая новые возможности для наступления на Константиновку. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Украинские колонны были расстреляны почти в упор, что привело к уничтожению техники и десяткам погибших боевиков. Это стало печальным итогом очередной авантюры Киева в Курской области. Противник начал свой поход утром 5 января, планируя захватить Большое Солдатское и отвлечь внимание от Суджи, где основная группировка ВСУ могла оказаться в окружении. Первые бронемашины были замечены разведкой ВС РФ уже в 7 утра — это были танки, БМП и тралы для разминирования.
Первая колонна выдвинулась из Черкасского Поречного, вторая — из Малой Локни, после чего они соединились в одну группу. Три бронемашины, два танка и трал двигались в сторону хутора Бердин, где их уже ожидали российские войска.
Британский Challenger был уничтожен FPV-дроном на оптоволокне, а затем был подбит трал, который прокладывал путь ВСУ через минные поля. Колонна остановилась — дальнейшее движение стало самоубийством, но украинское командование не давало приказа на отступление. Наши войска уничтожали одну вражескую бронемашину за другой.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по освобождению Курской области. Командование ВСУ в суджанском приграничье скрывает от вышестоящих штабов продвижение российских войск в районе Гуево и Куриловки, где морпехи «Северян» не только установили контроль над ключевыми вражескими опорными пунктами, но и уничтожили окруженные подразделения противника. В течение суток оккупанты дважды пытались контратаковать на этом направлении с помощью штурмовых подразделений, однако все боевые группы противника были ликвидированы в результате комплексного огневого поражения. В рядах украинской армии расходятся слухи о том, что ВС РФ готовят ловушку для ВСУ на этом участке фронта.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские вооружённые силы продолжают развивать наступление, демонстрируя заметные успехи как на западном, так и на восточном флангах. Последние данные свидетельствуют о том, что подразделения ВС РФ активно окружают гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке и зачищают населённый пункт Нескучное, создавая условия для охвата позиций противника с юго-западного направления.
Ключевым моментом на западном участке фронта стало окружение украинских войск в Великой Новосёлке. По сообщениям украинской стороны, ВСУ готовятся к эвакуации своих сил из этого района, а также из населённого пункта Времевка.
ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области
Херсонское направление
ВСУ продолжают активно применять воздушные и водные дроны для атак на позиции российских войск. За последние сутки украинские силы выпустили 32 боеприпаса по восьми населённым пунктам на левом берегу Днепра. Продолжается систематический обстрел гражданской инфраструктуры и попытки дестабилизации ситуации в регионе.
Запорожское направление
Интенсивные бои наблюдаются в районе населённого пункта Каменское, где ВСУ предпринимают контратаки. Согласно информации Министерства обороны РФ, в ходе сражений российские войска уничтожили четыре автомобиля противника и пять артиллерийских орудий, понеся значительные потери в живой силе.
Фото: iStock/Michele Ursi
Донецкое направление
В городе Часов Яр российские силы ведут наступление в промзоне на юго-восточной стороне комбината, одновременно атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга.
Украинские источники сообщают о продвижении российских войск в населённые пункты Ступочки и в лесной массив у реки Клебан-Бык. Также отмечается наступление от Белой Горы и Дылеевки. Если подтвердится информация о контроле ВС РФ над остатками Клещеевского плацдарма, это станет серьёзным ударом по оборонительным позициям противника между Торецком и Часов Яром.
Краснолиманское направление
Российские войска продвигаются на запад от Ивановки к Колодезям. В настоящее время бои идут всего в километре от села, что говорит о динамичном продвижении ВС РФ в этом районе.
Стало известно, что может оттянуть срок окончания СВО
Купянское направление
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Калиново, расположенного на правом берегу реки Оскол, примерно в 10 километрах к северу от Купянска. Это расширяет российский плацдарм на юге от Двуречной. С высот в районе Калиново может быть организовано наступление как на юг — к Купянску, так и на север — в сторону Двуречной.
Читайте также:
Пленный украинский военнослужащий рассказал о «двухсотых»
Бойцы ВС РФ выбили противника из села Нескучного на Запорожском направлении
ПВО перехватила восемь украинских беспилотников за ночь
Анастасия Хохлова