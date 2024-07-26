Более 100 молодых людей собрались в Дзержинском на встречу с участниками СВО

Фото: пресс-служба МИСК МО
В парке «Сказка» городского округа Дзержинский прошла акция с участниками спецоперации «Наставник Z». Мероприятие собрало более 100 человек. Его организовало Министерство информации и молодёжной политики Московской области, а провели волонтёры Подмосковья и члены МГЕР, сообщили в пресс-службе МИСК.
Четыре бойца СВО рассказали ребятам о своём опыте, о текущей ситуации на новых территориях, ответили на вопросы. Затем военнослужащие провели мастер-класс по тактической медицине, обучили молодых людей основам оказания первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.
На мероприятии ребята сплели маскировочные сети, изготовили окопные свечи, сделали открытки и написали письма для бойцов на передовой. Все это волонтёры в ближайшее время доставят «за ленточку» в рамках акции «Доброе дело».
Для участников акции организовали экскурсию в Николо-Угрешский монастырь, где познакомили с его историей и оценить красоту архитектуры.
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«Бойцы СВО — герои нашего времени. Встречи с ними — уникальная возможность для молодых людей услышать о событиях войны в Донбассе из первых уст. А сами «наставники Z» продолжают отдавать долг Родине, воспитывая подрастающее поколение», - сказала координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в Дзержинском Екатерина Грязина.
На мероприятии ребята сплели маскировочные сети, изготовили окопные свечи, сделали открытки и написали письма для бойцов на передовой. Все это волонтёры в ближайшее время доставят «за ленточку» в рамках акции «Доброе дело».
Для участников акции организовали экскурсию в Николо-Угрешский монастырь, где познакомили с его историей и оценить красоту архитектуры.
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Лора Луганская